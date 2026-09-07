Tebas, presidente de LaLiga, preocupado por la situación en Ceuta: "El problema sigue estando"

El presidente de LaLiga ha hablado en la Radiogaceta de los Deportes de Radio Nacional de España sobre la situación que está viviendo Ceuta, por lo que ha transmitido su preocupación y ha avisado: "No es un tema que se haya terminado"

Javier Tebas se ha vuelto a pronunciar públicamente por el problema que está viviendo Ceuta en estos momentos. El presidente de LaLiga, en este sentido, ha hablado en una entrevista para la Radiogaceta de los Deportes de Radio Nacional de España, sobre la situación actual en la ciudad ceutí, avisando de que el mal momento actual que está atravesando no se ha terminado: "El problema sigue estando"

Además, Javier Tebas ha vuelto a comentar la situación en Ceuta, al igual que hace unos días en redes sociales, destacando que "LaLiga une cada fin de semana a clubes, jugadores y aficionados de todos los rincones de España. Y hoy esa unión se siente especialmente en Ceuta", apuntaba el presidente de LaLiga, que dejaba muy claro su postura ante un problema que ha unido a todo el país a través de diferentes iniciativas.

Javier Tebas reafirma su preocupación con Ceuta: "Intentando que LaLiga esté en la normalidad"

De esta manera, Javier Tebas, en la Radiogaceta de los Deportes de Radio Nacional de España, resaltó su preocupación ante la situación actual de Ceuta: "Estamos preocupados, dando apoyo e intentando que la liga esté en la normalidad".

El presidente de LaLiga apuntó lo siguiente por el problema que se vive en Ceuta: "Hay que recordar la triste situación que está viviendo la ciudad de Ceuta porque no es un tema que se haya terminado, sino que el problema sigue estando".

Javier Tebas: "Ceuta es España. Ceuta es nuestra"

Javier Tebas se pronunció el pasado 22 de agosto en sus redes sociales por el problema de Ceuta, con un mensaje claro y directo: "Hoy, desde el Alfonso Murube, el fútbol también sirve para recordar algo muy sencillo. Ceuta es España. Ceuta es nuestra. La AD Ceuta FC disputa hoy en su estadio su primer partido de esta temporada en LALIGA HYPERMOTION".

El presidente de LaLiga dejó claro que "LALIGA une cada fin de semana a clubes, jugadores y aficionados de todos los rincones de España. Y hoy esa unión se siente especialmente en Ceuta. Porque Ceuta es España. Lo es por historia, por derecho y, por el sentimiento de miles de españoles que viven allí y que hoy merecen sentir el respaldo de todos".

Javier Tebas: "Desde LaLiga defenderemos a Ceuta"

Javier Tebas apuntó que "ante una situación tan indignante como incomprensible, nuestro apoyo al club, a sus jugadores, a sus aficionados y a toda la ciudadanía ceutí será absoluto. Ceuta no se vende. Ceuta se defiende. Y desde LALIGA defenderemos a Ceuta, dentro de nuestras competencias y con todos los medios que estén a nuestro alcance".

Por su parte, José Juan Romero, técnico del AD Ceuta, valoró el pasado fin de semana la labor de la afición del equipo, en un momento en el que el club ha empezado la temporada con cuatro derrotas consecutivas: "La afición de Ceuta es tan inteligente como lo está siendo en la crisis. Nos exigen porque quieren más, pero si nos ven ahogarnos nos echan el salvavidas".

El técnico del Ceuta, que rompió a llorar, fue tajante: "Es una afición que sabe de esto también y sabe del sufrir y de todo lo que tendremos que hacer este año para seguir disfrutando de la categoría. Sigamos siendo ese pueblo que estamos siendo, que están siendo ejemplos en el mundo entero. Vamos a continuar con nuestra lucha, pero siempre pacífica y siempre llevándola a cabo como la estamos llevando en todo este tiempo".

José Juan Romero: "Hay muy poca humanidad"

José Juan Romero, en una de sus útimas intervenciones, volvió a ser claro: "Desgraciadamente me estoy dando cuenta de que hay muy poca humanidad y estoy muy decepcionado con mi país y con todo. Esto no va de deporte, esto es que hay una ciudad que lo está pasando muy mal".