José Juan Romero pide unidad a Ceuta: "No nos dividamos, no entremos en lo que los malos quieren"

José Juan Romero ha aprovechado la previa del Mallorca - Ceuta para lanzar un mensaje más allá del fútbol. El técnico caballa ha pedido unidad y una respuesta pacífica ante la situación que vive la ciudad por la crisis migratoria, mientras su equipo busca darle una alegría a la afición en el campo

José Juan Romero, el entrenador del AD Ceuta, uno de los que más ha hablado sobre la crisis migratoria vivida en Ceuta, vuelve a poner el foco en la situación que atraviesan. El técnico aprovechó las declaraciones antes del partido contra el Mallorca para lanzar un mensaje dirigido directamente a los ciudadanos de la ciudad autónoma: unidad, calma y una respuesta siempre pacífica ante la tensión generada por la crisis migratoria. Volvió a separar el fútbol, por unos momentos, de la actualidad deportiva y se centró en dirigirse a los ceutíes. La petición fue clara: "No nos dividamos, no entremos en lo que los malos quieren".

Romero insiste en la importancia de que el momento que atraviesa Ceuta no genere divisiones entre sus ciudadanos. El técnico recordó que la unidad es clave y puso en valor la actitud que está manteniendo la sociedad ceutí durante estos días. "Todo lo que dividan, vencerán", añadió.

El mensaje de Romero: "Siempre pacífica"

El entrenador del Ceuta quiso poner en valor la respuesta que está dando gran parte de la sociedad ceutí y pidió que mantengan esa línea. "Sigamos siendo ese pueblo que estamos siendo, que están siendo ejemplos en el mundo entero. Vamos a continuar con nuestra lucha, pero siempre pacífica y siempre llevándola a cabo como la estamos llevando en todo este tiempo", afirmó.

José Juan Romero aseguró que la plantilla está a disposición de la ciudad y calificó a los ceutíes como un "pueblo digno de alabar y de mencionar". No es la primera vez que el técnico utiliza su altavoz para referirse a la situación de Ceuta. Ya antes del inicio de la competición reconoció que le producía "pudor" hablar de fútbol mientras la ciudad afrontaba la crisis y defendió entonces que el deporte podía servir para visibilizar lo que estaba ocurriendo. El propio fútbol ya se convirtió en uno de los escenarios de expresión de la ciudad durante el encuentro ante Las Palmas. En aquel partido, disputado en el Alfonso Murube, ambos equipos participaron en un gesto reivindicativo en medio de la crisis migratoria.

Ahora, el Ceuta busca darle una alegría a la ciudad

La ciudad está triste, sus ciudadanos están desganados y con este contexto, el técnico del Ceuta quiere que sus futbolistas puedan aportar algo de alegría desde el terreno de juego. El Ceuta visita este domingo al Mallorca en Son Moix, en la tercera jornada de LaLiga Hypermotion, con el objetivo de abrir su casillero de puntos.

El arranque no ha sido sencillo. El conjunto caballa cayó con contundencia ante el Andorra (5-1) en su estreno y posteriormente volvió a perder en casa frente a Las Palmas (0-2). Sin embargo, Romero considera que la imagen ofrecida ante el conjunto canario fue muy diferente y que su equipo mereció otro resultado. El desafío ahora será trasladar esas buenas sensaciones a un escenario complicado. El Mallorca, recién descendido de Primera, aparece como uno de los rivales llamados a pelear por la zona alta.

Romero también tendrá que lidiar con algunos problemas de plantilla. Kenneth Mamah continúa lesionado, mientras que Petxarromán ya se ha reincorporado al trabajo y podría volver a la convocatoria. Además, el club sigue pendiente de la situación de Josema y mantiene abiertas algunas opciones para reforzar el equipo antes del cierre del mercado.

"No nos achantamos"

Jordi Escobar también quiso poner el foco en la capacidad competitiva del equipo. El delantero aseguró que el Ceuta viajará a Mallorca sin miedo y con la intención de plantar cara. "Para nada nos achantamos ante ningún rival, somos un equipo valiente en cualquier escenario", señaló.

El atacante, además, situó el objetivo colectivo por encima de cualquier cuestión individual. Una victoria en Son Moix tendría valor deportivo, pero también podría convertirse en ese pequeño motivo de alegría que Romero quiere regalar a una ciudad que atraviesa días especialmente complicados.