Bryan Gil reaparece en la agenda del Sevilla para la remodelación del carril zurdo

Ante la salida de Oso y las negociaciones por Vargas, el Sevilla, como ha podido saber ESTADIO Deportivo, ha preguntado al Girona por la situación del barbateño como una de las alternativas para el costado zurdo; las pretensiones en Montilivi, muy elevadas

El carril zurdo va camino de experimentar una notable remodelación en el presente mercado una vez que el Sevilla ha alcanzado un acuerdo con el Racing Estrasburgo para el traspaso de Oso, que hoy mismo pone rumbo a tierras francesas para firmar.

Esta operación es independiente a la negociación por la venta de Rubén Vargas que los nervionenses mantienen desde hace semanas con Olympiacos, por lo que de fraguar -ahora mismo sigue sin haber entendimiento en las cifras- se producirían dos salidas que obligarían a reforzar de inmediato el costado zurdo.

Ante la previsión de que esto ocurriera, José Ignacio Navarro hace tiempo que rastrea el mercado de extremos y ha abierto diversos frentes mediante acercamientos para tener preparada alternativas y cubrirse las espaldas ante una situación muy probable. Por ejemplo, a lo largo del mercado trascendió, entre otros nombres, que la dirección deportiva se interesó por la cesión de Bryan Zaragoza, que finalmente ha recalado a préstamo en el Espanyol.

José Ignacio Navarro ha preguntado por las condiciones de Bryan Gil

Dentro de este contexto, era de esperar que el Sevilla sondeara una posibilidad que ha estado presente en otros mercados y que ahora cuadra por la necesidad de potenciar el flanco izquierdo. Así las cosas, ESTADIO Deportivo ha podido saber que José Ignacio Navarro ha preguntado tanto al Girona como al entorno del futbolista por la situación de Bryan Gil.

El canterano nervionense de 25 años ocupa un sitio casi permanente en la agenda blanquirroja después de su salida en 2021 con rumbo al Tottenham tras destacar durante su préstamo en el Eibar, y de haber vuelto como cedido en enero de 2023 vestir la elástica sevillista durante seis meses, y ahora vuelve a estar en la órbita sevillista tras el descenso del Girona.

De ese modo, fuentes cercanas a la entidad gironí afirman a esta redacción que el Sevilla se ha interesado en las condiciones de su fichaje para barajarlo como una de las opciones para reforzar el carril diestro.

El precio que pide el Girona por Bryan Gil

Con contrato hasta el 30 de junio de 2030 y tasado por la web especializada Transfermarkt en ocho millones de euros, la pérdida de la categoría no ha rebajado en demasía las pretensiones en Montilivi, pues apuntan a este medio que el Girona pretendería recaudar alrededor de 8-10 millones.

Cantidad que no encaja en las cuentas sevillista, pero tampoco en la realidad de la entidad catalana ni del barbateño, por lo que posiblemente saldría por menos. Desde luego, en esas cifras la operación sería completamente inviable y el Sevilla, que pensaría en una cesión, ni siquiera se la plantearía.

El Sevilla tiene a su favor que la situación interna del Girona a día de hoy es caótica, con la mayoría de sus pesos pesados pidiendo salir a falta de pocos días para el cierre de mercado. Además, el futbolista nunca ha escondido su sevillismo y vería con buenos ojos regresar a la que considera su casa futbolística para ser importante en Nervión.

Bryan Gil ha empezado como titular en Segunda

Bryan Gil aterrizó en Montilivi hace dos veranos como cedido y el Girona lo firmó a título definitivo un año después por seis millones de euros, si bien su rendimiento bajó en el último ejercicio con guarismos discretos. Así, el de Barbate disputó 1.641 minutos repartidos en 29 partidos, con un saldo de cero goles y tres asistencias.

Esta temporada, en Segunda división, ha comenzado como titular en el empate con el Leganés y la derrota contra el Córdoba, acumulando un total de 144 minutos.