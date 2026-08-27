Di María señala a la FIFA tras las duras sanciones a Argentina por la pelea con España: "Es bastante exagerado todo"

Mientras que Luis de la Fuente señala que sus futbolistas fueron las "víctimas", una de las grandes estrellas del fútbol argentino en los últimos años apunta directamente a la FIFA: "Seguramente va a ser mucho menos para Leandro y Nahuel"

La tensa final del Mundial 2026 entre España y Argentina que dio su segunda Copa del Mundo a la Selección Española sigue deparando reacciones fuera del terreno de juego. Más de un mes ha pasado ya desde aquel 19 de julio en Nueva York en el que los de Luis de la Fuente se impusieron a la 'Albiceleste' de Messi con un gol de Ferran Torres, pero las consecuencias siguen viviéndose hoy día. La pelea protagonizada por las delegaciones de España y Argentina en el MetLife Stadium ha traído consigo un severo paquete de sanciones por parte de la FIFA, por lo que la polémica está lejos de apagarse.

El último en reaccionar al respecto ha sido Ángel Di María, una de las grandes figuras recientes del fútbol argentino. El ex del Real Madrid, PSG o United, entre otros, ha salido ahora en defensa de sus excompañeros y ha cuestionado con dureza la resolución del máximo organismo del fútbol mundial.

Di María no se muerde la lengua con las sanciones de la FIFA

Aunque Di María puso punto final a su etapa con la selección de Argentina después de un ciclo histórico que incluyó el Mundial de 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022, el 'Fideo' continúa siendo una voz muy respetada dentro de la Albiceleste y del fútbol de su país. De ahí que sus palabras hayan corrido como la pólvora.

Tras el empate (2-2) de Rosario Central ante Talleres de Córdoba en el Torneo Clausura argentino, Di María fue preguntado por las sanciones impuestas tras los incidentes de la final del Mundial y no dudó en mostrar su desacuerdo con lo sucedido, aludiendo que en una final mundialista es lógico que las emociones se desborden. Por ello, considera excesivo el castigo recibido:

Junto a ello, el exinternacional argentino puso el foco en dos futbolistas argentinos especialmente castigados por la FIFA tras lo sucedido en la Final contra España: Leandro Paredes y Nahuel Molina. "Creo que es exagerado y seguramente va a ser mucho menos para él y Nahuel", afirmó Di María en referencia a la posibilidad de que las apelaciones presentadas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) permitan reducir las sanciones.

Las duras sanciones que han provocado la reacción de Argentina tras la final del Mundial 2026

La resolución de la Comisión Disciplinaria de la FIFA llegó un mes después de la polémica final del Mundial. El castigo más contundente fue para Leandro Paredes, sancionado con diez partidos de suspensión y una multa de 90.000 dólares, alrededor de 77.000 euros. Nahuel Molina, por su parte, recibió también una dura penalización: siete encuentros de suspensión y otros 90.000 dólares de multa.

La lista de sancionados en Argentina se completa con tres partidos para Roberto Ayala, miembro del cuerpo técnico, y un encuentro para Thiago Almada. Además, la AFA recibió importantes multas económicas y ya ha confirmado que recurrirá las decisiones de la FIFA.

Gavi, el sancionado por el bando español

En el lado español, la sanción fue considerablemente menor. Gavi fue castigado con un partido de suspensión y una multa de 30.000 dólares, unos 25.000 euros, por conducta antideportiva. El jugador del Barcelona no podrá disputar, por tanto, el próximo encuentro de la Nations League, en el que España se midea ante Inglaterra en Wembley, previsto para el 26 de septiembre.

Luis de la Fuente se desmarca de la versión argentina

La valoración de Di María contrasta con la posición defendida por Luis de la Fuente. El seleccionador español habló días atrás en los micrófonos de Onda Cero y calificó los incidentes ocurridos tras la final como "intolerables e inadmisibles".

De la Fuente lamentó especialmente la imagen ofrecida en un partido como la final del Mundial, seguido por una audiencia de todo el mundo: "Lo que no se puede dar es esa imagen, ante más de dos mil millones de personas". Sin embargo, el técnico español fue todavía más contundente al referirse al papel de sus futbolistas durante los incidentes. De la Fuente defendió que España no tuvo responsabilidad en los enfrentamientos y aseguró que sus jugadores fueron quienes sufrieron las "víctimas".

"Lo más importante es que nuestros jugadores fueron las víctimas, nadie tuvo nada que ver en ninguno de esos enfrentamientos, fueron víctimas y, verdaderamente, los perjudicados de todas esas situaciones", afirmó.