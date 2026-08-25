Abdul, el tío panadero y madridista de Lamine Yamal que guardaba una réplica de la Copa del Mundo: “Es para cuando la gane”

Mucho antes de que Lamine Yamal se convirtiera en una estrella mundial, su tío Abdul ya confiaba en que su sobrino estaba destinado a grandes cosas. El que fuera panadero de Rocafonda y reconocido madridista llegó incluso a guardar una réplica de la Copa del Mundo pensando en él

Mucho antes de que Lamine Yamal se convirtiera en una de las grandes estrellas del fútbol mundial y ganara este verano el Mundial con España, su tío Abdul ya confiaba en que su sobrino estaba destinado a algo grande como futbolista profesional. Abdul, que durante años regentó una panadería en Rocafonda, llegó a guardar en su establecimiento una réplica de la Copa del Mundo para él. “Eso es para cuando mi sobrino gane la Copa del Mundo”, contaba en 2023.

Una profecía que se cumplió tres años más tarde en Estados Unidos, de la mano de Luis de la Fuente y su Selección, como ya en 2024 hiciera en Alemania con la Eurocopa. Así es Abdul, el panadero madridista de Rocafonda... Y tío de Lamine Yamal.

Abdul, el tío de Lamine Yamal que sigue en Rocafonda

La historia de Lamine Yamal se puede contar desde diferentes prismas, pero sus raíces están en la pequeña panadería de Rocafonda en la que durante años trabajó su tío Abdul. Allí, mientras el joven futbolista comenzaba a despuntar en las categorías inferiores del Barcelona, se acumulaban fotografías, recuerdos y trofeos de sus primeros años como jugador en la cantera del Barça.

Abdul es hermano de Mounir Nasraoui y, por tanto, tío paterno de Lamine Yamal, con los que vivió durante años junto a su madre y su abuela en un pequeño piso de Rocafonda. Durante años, Abdul estuvo al frente de la Panadería Arábica, un negocio que terminó convirtiéndose en uno de los puntos de referencia del barrio para quienes querían acercarse a la historia del hoy astro azulgrana.

Ya en 2023, durante una entrevista con Infobae en septiembre, el tío panadero del Campeón del Mundo ya hablaba del cambio que estaba experimentando un jovencísimo Lamin Yamal que tan sólo tenía 16 años. “El chaval sabe lo que hace desde pequeño. Es muy listo. Se ve que es más maduro de lo que dice su edad”, explicaba entonces Abdul, quien conocía bien al niño desde muy pequeño.

La réplica del Mundial que Abdul guardaba para Lamine

La relación entre Lamine y su familia siempre ha sido muy estrecha. También con su tío Abdul, al que ayudaba en la panadería siempre que podía. Aquella panadería que poco a poco se fue convirtiendo en un templo sobre Lamine Yamal.

En aquella panadería de Rocafonda había una réplica de la Copa del Mundo. Y su razón no pasa desapercibida. “Eso es para cuando mi sobrino gane la Copa del Mundo”, aseguraba convencido Abdul en palabras para ESPN. Por aquel entonces, Lamine Yamal apenas tenía 16 años. Acababa de irrumpir en el primer equipo del Barcelona y se había convertido en el jugador más joven en debutar y marcar con la Selección Española.

La réplica compartía espacio en la panadería con fotografías de Lamine y recuerdos de su etapa de formación como azulgrana. Su panadería se había convertido en una pequeña exposición improvisada sobre la carrera de su sobrino como culé. Ello, a pesar de que Abdul era madridista.

La panadería Arábica, centro neurálgico de Rocafonda

Mientras que el nombre de Lamine Yamal empezaba a acaparar portadas, Abdul y su panadería Arábica fueron ganando protagonismo en el barrio de Rocafonda, convirtiéndose en centro neurálgico de la zona. Muchos eras los medios que se pasaban por ella para preguntar por su sobrino. "El chico va haciendo", relataba, al mismo tiempo que muchos vecinos le preguntaban sobre cómo podían enrolar a sus hijos en las filas azulgranas.

Abdul, el tío madridista de Lamine Yamal

El detalle que hace aún más llamativa la historia de Abdul es que el tío de Lamine Yamal es madridista reconocido. Y no lo esconde. “Yo soy del Madrid. Tendré que sentarme bien en la silla porque estoy en la zona culé”, ironizó años atrás, justo antes de ir a un Clásico en el Camp Nou acompañando a su hermano y padre de Lamine, Mounir. En cualquier caso, lo tiene claro: “Ahora vamos con mi sobrino”.

Una frase que explica mejor que cualquier otra su relación con el futbolista. La rivalidad entre Madrid y Barcelona quedaba en segundo plano cuando estaba en juego el éxito de Lamine.

De la panadería al bar que lleva el nombre de Lamine

Abdul terminó dejando la Panadería Arábica después de varios años al frente del negocio. Pero no se marchó de Rocafonda. Todo lo contrario; abrió el Bar Familia LY 304, cuyo nombre está directamente relacionado con Lamine. Las letras 'LY' hacen referencia al futbolista del FC Barcelona y el '304' a los últimos números del código postal de Rocafonda, el 08304.

Como ya ocurriera con la panadería, el establecimiento se ha convertido en otro punto de encuentro para los seguidores del jugador y conserva recuerdos relacionados con su carrera. La vida de Abdul, como la del resto de la familia, ha cambiado al mismo ritmo que la de su sobrino. Lamine vive rodeado de focos y portadas, algo a lo que tampoco escapa su tío Abdul, quien no duda en fotografiarse con sus clientes en el Bar Familia LY 304, siempre que se lo solicitan.