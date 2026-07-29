Lamine Yamal, estrella del Barcelona y de la Selección Española campeona del mundo: "Siempre vivíamos donde nos dejaban una habitación"

Lamine Yamal ha abierto la puerta a la parte más desconocida de su vida. El futbolista del FC Barcelona recordó el duro camino que recorrió su familia para salir adelante, desde la llegada de sus abuelos y padres a España hasta una infancia marcada por las dificultades y el esfuerzo diario para poder llegar a la élite en la que se encuentra a día de hoy

Antes de levantar títulos y convertirse en uno de los nombres propios del fútbol mundial, la historia de Lamine Yamal comenzó mucho antes de que él naciera. Detrás de su crecimiento en la élite hay un relato de emigración, sacrificio y dificultades que el propio futbolista ha querido compartir públicamente. En una entrevista concedida al pódcast de José Ramón de la Morena, el extremo del FC Barcelona repasó el camino que recorrió su familia hasta establecerse en España y recordó los años más complicados de su infancia.

Una abuela que cambió el destino de la familia

Para Lamine, buena parte de la historia de su familia comienza con su abuela paterna. Fue ella quien decidió salir de Marruecos completamente sola para buscar una oportunidad en España, un paso que acabaría cambiando el futuro de todos. "La primera en llegar fue mi abuela por parte de mi padre, que llegó sola en autobús. Se coló en el bus en Marruecos, paró en Algeciras, paró en Granada y consiguió llegar a Mataró. Fue la primera en llegar de nuestra familia", contó el futbolista.

Una vez instalada, no dejó de trabajar para reunir el dinero necesario y traer a su hijo, que había permanecido en Marruecos siendo todavía un niño. "Trabajaba de mañana, de tarde y de noche para que mi padre pudiera venir, porque él se quedó en Marruecos solo con su hermana. Cuando hizo un poco de dinero le pagó a una señora para que trajera a mi padre cuando tenía tres años", recordó.

La familia de su madre también vivió una historia de emigración. Ella llegó desde Guinea Ecuatorial cuando apenas tenía tres años junto a su abuelo y acabó estableciéndose en Barcelona. Años después conocería allí al padre de Lamine, iniciando juntos una nueva etapa.

Crecer con poco, pero sin dejar de soñar

El jugador azulgrana también habló de una infancia marcada por las dificultades económicas. Recordó que sus primeros años transcurrieron en un centro donde convivían varias familias jóvenes y recibían ayuda para salir adelante. "Empezamos a vivir como en una residencia con otros padres jóvenes y yo me crie ahí, que era como un comedor y nos daban comida a todos", explicó.

Con el paso del tiempo, la situación no fue mucho más sencilla. La familia fue cambiando de casa gracias a la solidaridad de amigos que les cedían una habitación cuando la necesitaban. "Siempre hemos vivido en lo típico que un amigo tiene una casa y te deja una habitación. Esto hasta que mis padres se separaron", señaló.

Tras la separación, su padre se fue a vivir con su abuela, mientras que Lamine se quedó con su madre en Granollers. Fue una etapa en la que el joven empezaba a dar sus primeros pasos en la cantera del Barça, mientras su madre hacía todo lo posible para sacar adelante a la familia. "Yo iba al cole, volvía, me iba a entrenar y por la noche veía a mi madre, porque ella se iba a trabajar a las seis", relató.

Con estas palabras, Lamine Yamal ha querido mostrar la parte menos visible de su historia. Detrás de los focos, los goles y los títulos hay años de esfuerzo, renuncias y trabajo silencioso de una familia que nunca dejó de luchar por ofrecerle un futuro mejor.