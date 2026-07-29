Nico Williams sufre otro duro golpe

El atacante del Athletic Club, reciente campeón del Mundial 2026 con la Selección española, ha sufrido un revés en su vida privada tras finalizar su relación sentimental con Ainhi García en plenas vacaciones estivales

Nico Williams y Ainhi García han puesto fin a su relación después de aproximadamente dos años juntos. La ruptura se habría producido de manera amistosa, sin infidelidades ni terceras personas, pocos días después de que ambos compartieran públicamente mensajes de cariño.

Ninguno de los dos protagonistas ha confirmado personalmente la noticia. La información parte del periodista Javi Hoyos, quien asegura haber hablado con el entorno de la expareja. Un cambio en las redes sociales de Ainhi García ha reforzado posteriormente la versión de la ruptura.

Nico Williams y Ainhi García terminan su relación

La vida personal de Nico Williams vuelve a ocupar el foco mediático poco después de conquistar el Mundial de 2026 con la selección española. El extremo del Athletic Club y Ainhi García habrían decidido separar sus caminos tras mantener una relación durante los dos últimos años.

Según la información publicada por ¡HOLA!, la ruptura se produjo en buenos términos. Fuentes cercanas a ambos descartan que existieran engaños o la aparición de una tercera persona como detonante de la decisión.

“No ha habido infidelidades, no ha habido terceras personas”, explicó Javi Hoyos al revelar la noticia. La versión transmitida por el entorno sostiene que ambos continúan guardándose cariño y que la relación simplemente había llegado a su final.

Por ahora, Nico Williams y Ainhi García han preferido mantener el mismo silencio con el que gestionaron gran parte de su noviazgo. El futbolista no se ha pronunciado y la ingeniera tampoco ha compartido ningún mensaje explicando la situación.

Ainhi García borra su felicitación a Nico Williams

El principal movimiento público se ha producido en la cuenta de Instagram de Ainhi García. La joven ha eliminado la felicitación que había dedicado a Nico Williams el pasado 12 de julio, cuando el internacional español celebró su vigesimocuarto cumpleaños.

La publicación incluía varias imágenes de la pareja y un mensaje especialmente afectuoso: “Feliz vida a la persona que ilumina la mía. Te quiero”. Nico respondió entonces con otra declaración pública: “Te amo, pequeña”.

El intercambio se produjo cuando la selección española todavía se encontraba compitiendo en el Mundial. Apenas unos días después, Ainhi estuvo presente junto al entorno del futbolista durante la final y las posteriores celebraciones del campeonato conquistado por España.

La eliminación de la publicación no permite confirmar por sí sola una ruptura sentimental. Sin embargo, el gesto digital coincide con la información trasladada por el entorno de ambos y supone un cambio respecto a la imagen de unión que habían proyectado durante las semanas anteriores.

Una ruptura después de vivir juntos el Mundial

La noticia ha sorprendido por su proximidad con el triunfo de España. Ainhi García acompañó a Nico Williams durante varios momentos del Mundial y estuvo junto al jugador tras la final, formando parte del círculo más cercano que celebró el título.

Su apoyo había sido especialmente relevante durante un periodo exigente para el extremo. Nico llegó al campeonato después de una temporada condicionada por diferentes problemas físicos y sufrió un nuevo contratiempo durante la competición. Tras recuperarse, pudo regresar al equipo y terminar formando parte de la histórica Selección campeona.

La pareja también había atravesado públicamente uno de sus momentos más felices. Las fotografías compartidas durante el cumpleaños de Nico mostraban una relación consolidada, aunque ambos siempre intentaron mantener la mayor parte de su intimidad alejada del foco.

La ruptura se habría producido después de regresar a España y comenzar las vacaciones. No ha trascendido quién tomó la decisión ni el momento exacto en el que se produjo. Las fuentes consultadas por los medios únicamente insisten en su carácter amistoso.

Quién es Ainhi García, expareja de Nico Williams

Ainhi García siempre ha mantenido un perfil mucho más discreto que el del futbolista. Su actividad profesional está vinculada a la tecnología: es ingeniera especializada en inteligencia artificial y también desarrolla labores relacionadas con la enseñanza.

La joven evitó convertir su relación con Nico Williams en el contenido principal de sus redes sociales. Aunque compartió algunos viajes, celebraciones y momentos importantes, preservó buena parte de su vida privada incluso después de que su nombre comenzara a aparecer habitualmente en los medios.

Ambos se conocían antes de iniciar su relación sentimental y compartían un círculo social próximo en el País Vasco. El noviazgo se hizo público progresivamente, especialmente tras la Eurocopa de 2024, cuando Nico se consolidó como una de las principales figuras de la selección española.

Durante los últimos meses, Ainhi había acompañado al jugador en varios momentos complicados. Su presencia durante el Mundial terminó de situarla públicamente como uno de los grandes apoyos personales del extremo del Athletic.

Nico Williams guarda silencio y comienza sus vacaciones

Nico Williams se encuentra disfrutando de un periodo de descanso después de una temporada especialmente intensa. El delantero ha compartido imágenes en un entorno vacacional, pero no ha incluido ninguna referencia a Ainhi ni a las informaciones sobre su ruptura.

El jugador tiene contrato con el Athletic hasta 2035, después de firmar en 2025 una renovación que terminó con las especulaciones sobre su posible fichaje por el FC Barcelona. Tras proclamarse campeón mundial con España, deberá incorporarse próximamente a las órdenes de Edin Terzić.

En el terreno personal, Nico comienza una nueva etapa. Las informaciones coinciden en que no existe un conflicto abierto entre los dos y que la decisión fue tomada desde el respeto. Hasta que alguno de los protagonistas hable, los motivos concretos permanecerán dentro de la intimidad que ambos siempre intentaron proteger.