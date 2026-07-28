Lara Ferreiro, psicóloga, sobre la controvertida figura del padre de Lamine Yamal: "Puede generar un mandato de éxito"

El jugador del Barcelona y de la Selección española se ha convertido en campeón del Mundo con España con tan solo 19 años. La estrella de la Roja y del Barça también ha tenido que asumir la presión mediática que lleva aparejada desde que explotó en el conjunto culé. Su familia, especialmente su padre, están también en el foco de los medios de comunicación

Lamine Yamal entró el pasado 19 de julio en la historia del fútbol al ganar el Mundial con 19 años recién cumplidos. Lamine Yamal llegaba a la cita de Estados Unidos, México y Canadá como una de las estrellas a seguir en la Selección española. A nivel físico, el jugador del Barcelona llegó con algunos problemas de los que se fue recuperando para terminar dando un buen rendimiento con España aunque no el que se podría llegar a esperar.

Detrás de todo lo que ha rodeado en el Mundial a Lamine Yamal y lo que lo rodea en su día a día como futbolista, el jugador del Barcelona y de la Selección vive sometido a una presión constante por todas las expectativas que ha generado desde que irrumpió en el primer equipo culé con tan solo 15 años y nueve meses. Esta presión que 'persigue' a Lamine Yamal debe también ser gestionada por su entorno, tanto sus padres como su actual pareja, Ines García.

La importancia de la figura del padre de Lamine Yamal

Sobre la figura de Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal y que también es una figura bastante mediática por sus apariciones tanto en sus propias redes sociales como a nivel público, ha sido analizada por parte de la psicóloga Lara Ferreiro en diferentes medios en los últimos días. La experta en salud mental que cuenta en Instagram con más de 23.000 seguidores habla del denominado 'mandato de éxito'. "El padre de Lamine Yamal puede generar de manera inconsciente un mandato de éxito", afirma Lara Ferreiro.

El mandado de éxito al que se enfrenta Lamine Yamal

Este 'mandato de éxito' hace alusión a la presión que surge de manera inconsciente dentro del ámbito familiar hacia uno de sus miembros, en este caso Lamine Yamal. Los padres proyectarían en sus hijos unas metas, aspiraciones o sueños que ellos mismos no alcanzaron en su momento. Esto puede provocar que el 'encargado' de alcanzar esas metas no alcance la expectativas generadas por su familia y esto traiga que Lamine Yamal llegue a creer que su valor solo depende de no fallar.

La psicóloga Lara Ferreiro va mucho más allá y habla de cómo el triunfo de un hijo es "una fuente de autoestima, reconocimiento social e incluso de sentido vital para toda la familia". Lara Ferreiro también apunta que si esta dinámica se consolida, la carga a nivel emocional que soportaría Lamine Yamal iría en aumento ya que podría percibir que sus resultados no solo le afectan a él, sino también al ámbito familiar. En relación a las importantes expectativas que ha generado Lamine Yamal, Lara Ferreiro fue categórica: "Existe el riesgo de dejar de ser una persona para convertirse en un personaje".

El papel de la pareja de Lamine Yamal, Ines García

La psicóloga Lara Ferreiro también apuntó a la importancia de la figura de Ines García, pareja de Lamine Yamal y que estuvo presente en la celebración del Mundial de España. La especialista en salud mental apuntó a que Ines García debe ser la figura que lleve a Lamine Yamal a disfrutar de la normalidad y de situaciones lejos del fútbol: "Lamine Yamal está en la cima, pero debe volver a la normalidad y disfrutar lejos del fútbol". Además la psicóloga apuntó a cómo Inés García es de las pocas personas que recuerda a Lamine quién es más allá del fútbol: "Inés García es el apego seguro de Lamine Yamal, es de las pocas personas que le recuerda quién es más allá del fútbol".