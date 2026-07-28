Tebas responde con dureza a Infantino: "Un patético mensaje"

El presidente de LaLiga volvió a disparar sin filtros contra el de la FIFA tras el Mundial 2026, calificando su comunicado como "patético" y acusándolo de falta de transparencia y buena gobernanza: “Las instituciones fuertes no desacreditan a quienes preguntan, responden a las preguntas"

Gianni Infantino se pronunció ayer lunes para hacer una reflexión sobre el Mundial 2026. El presidente de la FIFA salió en su defensa por las sensaciones que dejó el torneo en todos los aspectos, además de agradecer a Estados Unidos, México y Canadá por ser las anfitrionas del mismo. Sin embargo, Javier Tebas, presidente de LaLiga, no ha dudo en responder con dureza al comunicado con un mensaje en sus redes sociales.

No es la primera vez que Javier Tebas carga contra Infantino. En pleno Mundial, el presidente de LaLiga le dirigió unas palabras por la retiración de la tarjeta roja al Balogun, futbolista de Estados Unidos: "Es, simplemente, la punta del iceberg de un modelo de gobernanza que lleva muchos años deteriorando la credibilidad de la FIFA y del fútbol en general".

Javier Tebas: "Gianni Infantino ha escrito un patético mensaje"

De esta manera, Javier Tebas comienza su mensaje en redes sociales catalogando como "patético" el comunicado que emitió el presidente de la FIFA en el día de ayer: "Hoy Gianni Infantino ha escrito un patético mensaje en su cuenta de instagram y en las cuentas de la FIFA". El presidente de LaLiga volvió a hacer uso de su cuenta de X para dejar clara su postura y su opinión sobre un tema, como en este caso el texto de Infantino.

Infantino, por su parte, apuntó en su comunicado que "esta Copa Mundial de la FIFA ha celebrado lo mejor de la humanidad. Hemos visto a selecciones de países pequeños competir con orgullo en los escenarios más prestigiosos. Han mostrado seguridad, profesionalidad y han llenado de orgullo a sus países. Han transmitido esperanza: la esperanza de que cualquier persona puede formar parte del mundo del fútbol".

Javier Tebas: "Las instituciones fuertes no desacreditan a quienes preguntan, responden a las preguntas"

Tras ello, Javier Tebas siguió respondiendo al comunicado de Infantino, profundizando en las palabras de Gianni Infantino: "Nadie discute que el fútbol sea emoción y unión. Pero la transparencia, la buena gobernanza y la rendición de cuentas nunca son odio; son una obligación. Las instituciones fuertes no desacreditan a quienes preguntan, responden a las preguntas".

Infantino siguió alabando y presumiendo del éxito que ha tenido el Mundial, defendiendo la gestión de la FIFA: "Siete millones de personas de 200 países disfrutaron del torneo a través de 16 ciudades fantásticas y estadios: cero incidentes, cero hostilidad y cero violencia, sólo alegría, emociones, felicidad, unidad y reunión. Todo fue seguro y feliz. Estaban tan consumidos por el odio y las críticas que se lo perdieron todo".

Javier Tebas le lanza una reflexión a Infantino tras el Mundial 2026

Por último, Javier Tebas, que arremetió contra Infantino, terminó su texto con un mensaje directo a Infantino: "Y una reflexión Gianni: cuando un dirigente dedica un mensaje entero a descalificar a quienes ejercen un escrutinio legítimo, es inevitable preguntarse... ¿por qué precisamente ahora? ¿Hay algo que explique un tono tan defensivo?¿Esta pasando algo que desconozcamos?..."

El comunicado de Infantino ha provocado la reacción de un Javier Tebas que ha querido mostrar su disconformidad con distintas situaciones que se han dado en el Mundial 2026. Pese a ello, el presidente de la FIFA parece haber disipado las dudas tras la finalización de este torneo de selecciones, en el que se le pudo ver junto con Donald Trump en la final del MetLife Stadium, así como en la entrega del trofeo a España.

Por otra parte, cabe recordar que Tebas ha criticado en otras ocasiones la gestión de Gianni Infantino por su gestión del Mundial, hasta el punto de afirmar que el presidente de la FIFA "debería marcharse", ya que el organismo "actúa, en muchos casos, perjudicando al fútbol".