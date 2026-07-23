Tour de Francia 2026 | Etapa 19, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre Le Bourg d’Oisans y Alpe d’Huez

La ronda gala llega a uno de sus momentos decisivos con el ascenso al mítico Alpe d’Huez, donde pueden quedar casi decididos los primeros puestos de la clasificación general, con el tercer puesto muy abierto entre Paul Seixas e Isaac del Toro

Este viernes 24 de julio llega la 19ª etapa del Tour de Francia 2026, una de las más importantes al tratarse de un final en alto, y no uno cualquiera, sino al mítico Alpe d’Huez. Exacto, en sus rampas deberá defender Tadej Pogacar su maillot amarillo de los posibles intentos de Remco Evenepoel, mientras que este último tampoco podrá perder de vista a Isaac del Toro y Paul Seixas.

La clasificación general será la gran batalla de la jornada, pero en caso alguno la última, ya que dos subidas importantes al poco de iniciarse el día invitan sin duda a la escapada, por lo que no extrañaría que el propio Richard Carapaz, ganador de la etapa del jueves, intentase repetir logro.

En cuanto a los españoles, el equipo Movistar parece lejos de la victoria y Juan Ayuso, quien sigue metido en la pelea por acabar lo más arriba posible, intentará sorprender a Seixas y Del Toro para buscar el complicado asalto al tercer puesto del cajón, ya que lo tiene a más de dos minutos.

Perfil de la etapa 19 del Tour de Francia 2026

¿Os gusta la mítica subida a Alpe d'Huez? Pues en esta ocasión lo viviréis dos veces; eso sí, en jornadas independientes. La primera será un constante ir y venir, con un trazado muy dinámico que invita a atacar desde el Col Bayard antes de superar las exigentes ascensiones al Col du Noyer y al Col d'Ornon. Y claro, el broche llegará con la legendaria subida al Alpe d'Huez y sus míticas 21 curvas; todo ello en un recorrido de 127,9 kilómetros.

Horario Tour de Francia 2026, etapa 19 del 24 de julio

- Salida: desde Voiron (Francia) a las 13:30 horas

- Llegada: en Alpe d’Huez (Francia), prevista alrededor de las 17:30.

Dónde ver por televisión y online la 19ª etapa del Tour de Francia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada, el Tour de Francia 2026 se puede seguir en España en televisión en abierto a través de RTVE. El canal nacional retransmitirá todas las etapas a través de Teledeporte y, las más importantes, también en La1. Así mismo, también se puede ver en su plataforma RTVE Play.

También se puede ver en España por la plataforma MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 19 del Tour de Francia 2026 a partir de las 13:30 horas.

Para aquellos que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN. También se puede ver a través de la App Eurosport Player.

Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Tour 2026 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma.