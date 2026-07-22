Tour de Francia 2026 | Etapa 18, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre Voiron y Orcières-Merlette

Tras una jornada propicia para la escapada, este jueves 22 de julio llega el momento volver a vivir una tremenda batalla por la clasificación general, la cual sigue liderara cómodamente por Tadej Pogacar

La 18ª etapa del Tour de Francia 2026 llega este jueves 23 de julio con un recorrido muy duro y que invita a una nueva pelea por la clasificación general, la cual llega con Tadej Pogacar cómodamente en la primera plaza de la misma al tener más de cuatro minutos de renta con Remco Evenepoel, quien ha llegado en plena forma a la última semana de la ronda gala.

Más allá de los ya mencionados habrá que estar muy atentos a Isaac del Toro, que en la anterior etapa sufrió por momentos e incluso llegó a descolgarse del grupo principal, habiendo sospechas de que podría estar pasando una enfermedad. De ser así se le complicaría bastante la pelea por el tercer puesto del podio en París, para el cual tiene como máximo rival a Paul Seixas.

En lo que concierne a la participación española, y más en concreto a Juan Ayuso, la esperanza está puesta en que recupere su mejor estado de forma tras la pobre contrarreloj realizada, complicándose mucho la posibilidad de acceder a la tercer plaza de la general. En estos momentos es quinto a más de dos minutos de distancia.

Perfil de la etapa 18 del Tour de Francia 2026

La pelea por la clasificación general vivirá otra jornada de primer nivel con un recorrido de más de 185 kilómetros y con hasta cinco cotas, incluida la subida final a Orcières-Merlette con la que se cierra la etapa en alto. Se espera que haya una fuga, pero la victoria dependerá en gran medida de la batalla que haya entre los gallos de la carrera y si el propio Tadej Pogacar quiere ir a por el triunfo.

Horario Tour de Francia 2026, etapa 18 del 23 de julio

- Salida: desde Voiron (Francia) a las 12:30 horas

- Llegada: en Orcières-Merlette (Francia), prevista alrededor de las 17:30.

Dónde ver por televisión y online la 18ª etapa del Tour de Francia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada, el Tour de Francia 2026 se puede seguir en España en televisión en abierto a través de RTVE. El canal nacional retransmitirá todas las etapas a través de Teledeporte y, las más importantes, también en La1. Así mismo, también se puede ver en su plataforma RTVE Play.

También se puede ver en España por la plataforma MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 18 del Tour de Francia 2026 a partir de las 13:30 horas.

Para aquellos que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN. También se puede ver a través de la App Eurosport Player.

Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Tour 2026 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma.