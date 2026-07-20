La UCI explica los controles antidopaje nocturnos a Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard

Ambos ciclistas se quejaron por ver interrumpido su sueño (y mermado su rendimiento) en mitad de un Tour de Francia que una vez más parece que caerá de lado del genio esloveno del equipo UAE.

Antes del abandono de Jonas Vingegaard y de ver a Remco Evenepoel batir a Tadej Pogacar en Los Alpes, la polémica golpeó de lleno al Tour de Francia cuando tanto el esloveno de UAE como el danés de Visma se quejaron de ser despertados en mitad de la madrugada para realizarles sendos controles antidopaje. Ante tale circunstancia, la UCI, por medio de la Agencia Internacional de Control (ITA), ha explicado por qué ha procedido de tal manera.

La explicación a los controles antidopaje de Pogacar y Vingegaard

Para garantizar la eficacia de la lucha antidopaje, el organismo puede "efectuar controles fuera de las horas normales de la jornada" en el marco de "una estrategia" determinada que "debe mantenerse de forma confidencial", señaló en un comunicado.

"Los controles nocturnos forman parte de esa estrategia operativa" y "nunca son aleatorios", sino que "se inscriben en un análisis que tiene en cuenta un amplio abanico de factores y de datos" destinados a intensificar su eficacia.

"Incluido el momento más adecuado para llevarlos a cabo en función de las informaciones disponibles", indicó la ITA, que agregó que "el hecho de que un control sea efectuado durante la noche no debe ser interpretado como el indicio de que se ha cometido una violación de las reglas antidopaje".

Dicho todo lo anterior, lo cual aparece en el comunicado oficial, desde la ITA agregan que dado que la noche es el momento de reposo habitual de los corredores, este tipo de controles nocturnos son limitados al máximo y solo se llevan a cabo cuando están justificados.

La legislación ampara las pruebas nocturnas

El citado organismo también precisa que estos controles están previstos en la legislación antidopaje y aprobados por las leyes francesas, que permiten llevarlos a cabo "si existen razones" para ello.

La reacción de la ITA se produce después de que algunas voces dentro del pelotón señalaran que el que pasó Vingegaard a las 2 de la madrugada pudo influir en la caída que sufrió en la etapa siguiente, que le obligó a retirarse de la carrera, cuando era segundo, con una clavícula fracturada.

El propio Pogacar consideró esos controles nocturnos "inhumanos" y aseguró que pudieron influir en el sueño del danés y provocar una falta de atención. El equipo Visma, de Vingegaard, enfrió esa teoría y abonó la de que la moto que precedía al pelotón, que encabezaban en ese momento sus corredores, entró demasiado rápido en esa curva y efectuó una rectificación de trayectoria que confundió a los ciclistas. Los primeros tuvieron margen para salvar el viraje, pero Vingegaard, que rodaba cuarto, no lo tuvo y se fue al suelo, arrastrando a otros compañeros.