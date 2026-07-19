Así queda la clasificación del Tour de Francia 2026 tras la 15ª etapa: Juan Ayuso se hunde

El joven ciclista español de Lidl-Trek no puede aguantar con los mejores en la primera jornada alpina y se complica enormemente su posibilidad de alcanzar el podio en la actual ronda gala

Juan Ayuso, en la finalización de una etapa del Tour de Francia 2026.IMAGO

La 15ª etapa del Tour de Francia 2026 ha tenido de todo; eso sí, en clave negativa para Juan Ayuso, que no pudo estar con los mejores y, sobre todo, para un Jonas Vingegaard que se vio obligado a abandonar tras una caída. Mientras, quien dio un golpe sobre la mesa fue Remco Evenepoel, que se asienta en la segunda plaza del podio tras un insuperable Tadej Pogacar que en esta ocasión no dio el esperado hachazo en el Plateau de Solaison.

El momento decisivo del día llegó a unos 20 kilómetros de meta con la grave caída de Jonas Vingegaard. El danés, segundo de la clasificación general y principal rival del esloveno por el maillot amarillo –si es que había alguien en esa tesitura–, se fue al suelo en una curva y tuvo que abandonar la carrera debido a las lesiones sufridas. En el accidente también se vieron implicados Isaac del Toro, Brandon McNulty y Sepp Kuss, aunque estos pudieron continuar y finalizar la etapa. La retirada de Vingegaard cambia por completo el panorama. Pogacar mantiene el liderato con una cómoda ventaja y da un paso de gigante hacia su cuarto triunfo en la Grande Boucle. Evenepoel asciende a la segunda posición de la general tras confirmar su gran estado de forma en la alta montaña, mientras que jóvenes como Paul Seixas e Isaac del Toro consolidan sus opciones de luchar por el podio. #[media;[proveedor:4;id:Eurosport_ES/status/2078871320335434103]]Jornada de descanso y contrarreloj Este lunes 20 de julio los ciclistas disfrutarán de su segunda y última jornada de descanso antes de afrontar la tercera semana. La competición se reanudará el martes 21 de julio con la 16ª etapa, una contrarreloj individual de 26,1 kilómetros entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains. Aunque es un recorrido corto, presenta un perfil quebrado con la subida a la Côte de Larringes y continuos repechos. Una prueba más para los aspirantes a la general.

Clasificación de la 15ª etapa del Tour de Francia 2026

1º Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) - 4h 23:09

2º Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG) - m.t.3º Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) - a 6"

4º Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - a 58"5º Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) - a 58"

6º Lenny Martinez (Bahrain Victorious) - a 1'57"7º Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) - a 1'57"

8º Juan Ayuso (Lidl-Trek) - a 2'00"9º Adam Yates (UAE Team Emirates XRG) - a 2'00"

10º Quinn Simmons (Lidl-Trek) - a 2'16"11º Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) - a 2'16"

12º Brandon McNulty (UAE Team Emirates XRG) - a 2'16"13º Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers) - a 2'16"

14º Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 2'16"15º Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 2'16"

Clasificación general del Tour de Francia 2026

1º Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) - 55h 41:37

2º Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) - a 5:003º Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - a 5:57

4º Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) - a 5:585º Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) - a 6:42

6º Juan Ayuso (Lidl-Trek) - a 7:167º Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) - a 9:26

8º Lenny Martinez (Bahrain Victorious) - a 10:169º Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) - a 10:15

10º Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 18:1111º Jordan Jegat (TotalEnergies) - a 18:19

12º Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) - a 18:3913º Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) - a 18:56

14º Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers) - a 20:2715º Adam Yates (UAE Team Emirates XRG) - a 22:04