Así queda la clasificación del Tour de Francia 2026 tras la 13ª etapa: Pogacar sigue a lo suyo y el podio de Ayuso peligra

El esloveno Tadej Pogacar se mostró sorprendido por el alto ritmo que impusieron este viernes. Pese a ello, el ciclista de UAE tenía claro que hoy debía tomarse un respiro antes de empezar la montaña otra vez

El león de Belfort, escultura de 22 metros de largo y 11 de alto, es el emblema de Belfort, el símbolo de la resistencia de la población en la guerra franco-prusiana. A esa imagen hizo honor el suizo Mauro Schmid (Bulach, 26 años) en la decimotercera etapa, el más valiente de una numerosa fuga que marcó la etapa junto al colombiano Harold Tejada (Astana) .

"No me lo puedo creer, ha sido durísimo, metimos a 4 en la fuga, así lo planeamos y hemos ido a tope desde el principio. He podido rematar el trabajo del equipo. Una victoria en el Tour es algo inolvidable, estoy feliz", señaló Schmid, quien tenía la espina clavada desde el Tour 2025, cuando fue segundo en Toulouse.

Mientras tanto, el esloveno Tadej Pogacar, líder del Tour de Francia, se tomó un respiro antes de que empiece otra vez la dureza de la montaña. El ciclista de UAE consideró que su equipo tuvo que trabajar menos de lo previsto en al décimo tercera etapa ya que la escapada del británico Tom Pidcock obligó a otros equipos a hacerlo en su lugar.

"Ha sido una jornada difícil, corrida a un ritmo muy alto, estoy contento de que haya terminado. Hay que saber reaccionar rápido y hemos gestionado bien la situación. Todo ha ido bien, hemos tenido todo bajo control", señaló.

"Sabíamos que sería difícil, pero ha ido mejor de lo que esperábamos. Nos ha beneficiado que Pidcock estuviera delante, eso ha obligado a los otros equipos a rodar en la persecución. Nos ha permitido descansar los últimos 30 kilómetros", aseguró.

El esloveno aseguró que la etapa de este sábado, con final en Le Markstein "es un buen lugar para hacer ciclismo" y señaló que está deseando de afrontarla "para disfrutar del ambiente del público".

Este sábado el Tour entra en Los Vosgos para la disputa de la decimocuarta etapa entre Mulhouse y Le Markstein, de 155,3 km, jornada corta, pero explosiva que acumula 3.800 metros de desnivel y 4 puertos en su recorrido. De salida tocará subir hasta la cima del Gran Balón (1a, 21,5 km al 4,8). En mitad de etapa se encadenan el Col du Page (2a, 9,8 km al 4,7) y el Balón de Alsacia, ya escalado en la víspera, y apara finalizar el Col du Haag (1a, 11,2 km al 7,3), con la cima a 6 km de la meta de Le Markstein.

Clasificación de la 13ª etapa del Tour de Francia 2026

Mauro Schmid (Team Jayco AlUla): 4:06:58 Harold Tejada (XDS Astana Team): m.t. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +0:02 Maxim Van Gils (Red Bull - BORA - hansgrohe): +0:02 Brandon McNulty (UAE Team Emirates - XRG): +0:02 Kévin Vauquelin (Netcompany INEOS): +0:02 Jordan Jegat (TotalEnergies): +0:02 Clément Braz Afonso (Groupama - FDJ United): +0:02 Tim Wellens (UAE Team Emirates - XRG): +0:02 Luke Plapp (Team Jayco AlUla): +0:11

Clasificación del top 10 general del Tour de Francia 2026