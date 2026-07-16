Dani Ceballos mete presión a su manera: "Ya todo me da igual; no importa lo que digan"

El mediocentro continúa trabajando por su cuenta para mantenerse en forma y rechazando todas las propuestas que le han llegado, tanto de España como de fuera, porque desea volver a Heliópolis, donde le han pedido algo más de tiempo para hacer hueco en el plano salarial, aunque el interesado empieza a impacientarse

El regreso de Dani Ceballos al Real Betis sigue en 'stand-by'. El utrerano puso de su parte y logró desvincularse del Real Madrid a cambio de perdonar su último año de contrato (en torno a diez millones de euros brutos con los complementos y primas), aunque su fichaje por los verdiblancos no va tan rápido como esperaba y desea. En La Cartuja agradecen el gesto, aunque, por ahora, no se encuentra entre las prioridades de la planificación, centrada, una vez reclutados el pivote Facundo Bernal y el lateral zurdo Fran García, en la adquisición de un delantero centro y del portero que supla al saliente Pau López, con Diego Conde como favorito.

Además, en la planta noble del otrora Estadio Olímpico de Sevilla están a la espera de que se aclare el panorama con Nelson Deossa y el Vasco da Gama, lo que podría cristalizar este mismo fin de semana, una operación que sí podría suponer un impulso para la del 'hijo pródigo', tanto por la posición similar en el campo (se generaría una vacante por dentro) como por el hueco salarial. Encima, existen movimientos en torno a Natan de Souza, cuyo adiós sí supondría una importante plusvalía para acometer un rearme en condiciones en casi todas las líneas del equipo, junto al aumento de ingresos por la clasificación para la Champions League.

Aunque no han trascendido demasiados detalles y las partes prefieren mantener la cautela, el aspecto económico sigue siendo el fleco mayor por recortar. Lógicamente, Dani Ceballos espera un esfuerzo por parte del Real Betis, cuya idea inicial era colocarle aún lejos del listón marcado por Isco Alarcón y Antony Matheus dos Santos, prometiéndole una recompensa en cuanto su rendimiento lo exija, como pasó nada más llegar con el costasoleño, mientras que la otra parte esgrime la existencia de propuestas más jugosas (no el Villarreal CF, pero sí la Juventus y dos clubes saudíes) para 'rascar' una prima de fichaje (prorrateada en los cuatro años más uno de contrato) y un sueldo mayor.

Ceballos se impaciente y vuelve a mandar un mensaje en redes sociales

Aunque Ángel Haro insistía recientemente en que el retorno de Dani Ceballos seguía lejos, sin descartarlo antes del 1 de septiembre, todo parece sólo cuestión de tiempo, si bien el utrerano, que se ejercita por su cuenta para no perder la forma física, empieza a impacientarse. Como acostumbra, está utilizando sus perfiles oficiales de las redes sociales para enviar mensajes cada vez menos subliminales a través de las canciones elegidas para acompañar sus entrenamientos. En la última, de Salva Bermúdez, se puede escuchar: "Ya todo me da igual, no importa lo que digan. Más vale una verdad que toditas tus mentiras". Pues eso.