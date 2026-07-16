Se aleja la opción de una tajada extra por Assane Diao: dos de las tres partes se resisten

Aunque Deportivo de La Coruña y Roma preguntaron por el atacante senegalés, el Galatasaray ha dado el paso al frente para reclutarle, en principio bajo la fórmula de la cesión con opción de compra que no convence al Como, con las mismas ganas de venderlo que el extremo de recalar en Turquía

El Real Betis está muy pendiente de los movimientos en torno a Assane Diao, objeto de deseo en varias Ligas europeas. No en vano, los verdiblancos se reservaron hace año y medio el 20% de una futura venta, razón por la que las expectativas de añadir una nueva tajada a los 11,5 millones de euros ingresados en su salida están sobre la mesa. Sin embargo, las altas exigencias del Como 1907, que ya rechazó el pasado verano 45 millones del Everton por el internacional senegalés, al que tasó en 75 millones, alejan a todos los pretendientes. Incluso, su presidente, Mirwan Suwarso, llegó a afirmar públicamente que no lo soltaría por 60 millones, ni a Martin Baturina por 55.

Para colmo de males cartujanos, el propio atacante es reacio a marcharse de tierras lombardas, donde se encuentra a gusto e integrado con su pareja. La Premier League son palabras mayores, aunque, tras aparecer en escena los sondeos del Deportivo de La Coruña y la Roma, el primero en dar un paso al frente ha sido el Galatasaray, que propone una cesión con opción de compra rechazada de plano en la ciudad junto al mítico lago, ni siquiera aunque el préstamo sea remunerado y exista una obligación contractual de comprar a Assane Diao por las cifras deseadas en el verano de 2027.

Las lesiones han condicionado su rendimiento más reciente

Renqueante de una fisura en el dedo de un pie a finales de la 24/25 que se le reprodujo poco después, así como de una lesión muscular posterior, la pasada no fue precisamente la temporada soñada por el de Ndangane, que sí tuvo un aterrizaje notable en la Serie A (ocho goles y una asistencia en 15 partidos antes de lastimarse), pero que se quedaba después en dos tantos y un pase decisivo en 20 apariciones, con apenas 1.157 minutos disputados. Con todo, Assane Diao, convocado por los 'Leones de Teranga' para este Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, cuenta con la confianza de su entrenador, Cesc Fàbregas, por lo que sólo saldrá por la citada millonada.

Su histórica clasificación para la Champions, junto a Jesús Rodríguez, sí deparó réditos en La Palmera

Aunque no habían trascendido pluses en el caso de Diao, la clasificación del senegalés y de Jesús Rodríguez para la Champions League con el Como 1907 ha dejado una tajada extra en las arcas verdiblancas. El Real Betis, que se guardó un 12,5% de cualquier reventa con plusvalía en el caso del alcalareño, ha cobrado unos bonus nada desdeñables por el Assane y su compañero, frotándose las manos con la revalorización de ambos y de su equipo.