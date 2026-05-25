El Betis se lleva el premio gordo con Assane Diao y Jesús Rodríguez con una inyección económica de Champions

La inesperada clasificación para la elite continental del Como 1907 reporta pingües beneficios al Betis por los pluses pactados en su momento por los dos jóvenes extremos

El Betis, siempre pendiente de la lluvia fina de ingresos por los acuerdos firmados en los traspasos firmados en pasados mercados, recibió anoche una tan magnífica como inesperada noticia en el plano económico con Jesús Rodríguez y Assane Diao.

Ya días atrás, ESTADIO Deportivo informó que a los verdiblancos se le presenta una oportunidad de oro para hacer caja en el periodo estival por el senegalés debido a su presencia en el escaparate del Mundial y el hecho de que conserva el 15% de su pase, pero ahora se ha adelantado otra inyección económica para las arcas de La Palmera.

La sorprendente clasificación del Como para la Champions deja réditos en el Betis

Y es que en la última jornada de la Serie A italiana saltó la sorpresa con la clasificación a última hora del Como 1907 para la Champions League 26/27 gracias al inesperado tropiezo del Milan en casa contra el Cagliari (1-2). Esta inexplicable derrota rossonera ante un rival que no se jugaba nada permitió a los de Cesc Fàbregas, que sí hicieron los deberes contra el Cremonese, subir hasta la cuarta plaza y lograr su primera clasificación para la elite continental.

Este hito histórico repercute directamente al Betis por la presencia en la plantilla de los dos jóvenes extremos y los contratos firmados en sus respectivos traspasos, en enero de 2025 en el caso del africano y el pasado periodo estival por el alcalareño. Y es que ambos acuerdos incluyen pluses por objetivos, entre ellos entrar en Europa con diferentes baremos dependiendo de la competición.

El Betis ya se había asegurado un bonus por el pase matemático al Viejo Continente, pero el 'bombazo' del pasaporte para la Champions lleva los beneficios a otro nivel, con un jugoso ingreso extra para la economía bética.

Los ingresos extras por Jesús Rodríguez y Assane Diao ya superan los cinco millones de euros

De esta forma, Jesús Rodríguez ya ha cumplido varios de los objetivos recogidos en el contrato de su venta, tanto individuales como colectivos, y el embolso verdiblanco en estos conceptos ronda ya, como apunta Diario de Sevilla, los 3,5 millones de euros. Por ende, el extremo izquierdo ha dejado ya en la cuenta verdiblanca 26 millones de euros tanto en cuanto el fijo de su traspaso se cifró en 22,5 millones de euros.

No se queda muy atrás Assane Diao, por el que también recibirá ingresos el Betis por la clasificación para la Champions y otras variables, hasta el punto de que la inyección extra por los dos futbolistas podría alcanzar los 5,5 millones de euros, cantidad nada desdeñable que se añade a los 34,5 millones de euros asegurados directamente con los acuerdos con el Como.

El elevado valor de mercado de los dos exbéticos

Además, los dos futbolistas estarán en el próximo mercado por el mucho interés que despiertan y sus valores actuales de mercado invitan a ser muy optimistas en el seno del club verdiblanco. Y es que la tasación de Jesús Rodríguez y Assane Diao alcanzan los 30 millones de euros y el Como rechazó en el anterior mercado estival 45 millones de la Premier League por el africano. El Betis se reservó el 12,5% de la plusvalía de una futura venta del sevillano y el 15% de un hipotético traspaso del internacional con Senegal.