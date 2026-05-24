Olympiacos - Real Madrid en directo hoy | Final de Euroliga 2025-2026 de Baloncesto en vivo

Retransmisión en directo de la final de la Euroliga 2025-2026, que disputan Real Madrid y Olympiacos

¡Buenas tardes! Arrancamos con nuestra retransmisión en directo de la final de la Euroliga 2025-2026, que disputan Real Madrid y Olympiacos y que se juega en el OAKA de Atenas.

Será la quinta vez que ambos se midan en una final con un bagaje favorable para los blancos: 3-1, que los griegos quieren recortar.

El Real Madrid y el Olympiacos se ven las caras en una nueva final de la Euroliga, la quinta entre dos clubes míticos del baloncesto europeo, en un duelo que se juega en Atenas, aunque en la cancha del eterno rival, el Panathinaikos.

El conjunto heleno busca su cuarta corona europea tras las logradas en 1997, 2012 y 2013; mientras que el Madrid, que disputa su cuarta final en cinco años, sueña con la duodécima. Los blancos, que han derrotado a los griegos en las dos últimas finales que han jugado contra ellos, la última hace tan sólo tres años, buscan coronar a su capitán Sergio Llull con su cuarta Euroliga, lo que le convertiría en el jugador con más títulos europeos de este siglo.

El problema del Real Madrid son sus bajas. A Atenas llegó conociendo que no podría contar con sus dos pívots, Walter Tavares y Alex Len, y allí se ha sumado la ausencia de Usman Garuba, que se retiró lesionado en la semifinal contra el Valencia Basket y podría estar varios meses de baja.

Para la ACB han buscado solución, pero este partido ante Olympiacos, el Madrid tendrá que afrontarlo sin sus tres pívots y con otros jugadores teniendo que asumir ese rol. "No es el momento de los nombres propios", aseguraba en la previa un Sergio Scariolo que no se rinde pese a las importantes bajas

Es un problema añadido del Madrid ante un equipo heleno muy potente y que ya lideró la clasificación de la temporada regular. Con las ausencias del Madrid, el conjunto griego buscará imponer un partido físico, con posesiones largas, apoyándose en su fortaleza interior y en piezas clave como, entre otros, Milutinov, referencia en el juego cerca del aro. Aparte, tiene al MVP de la Euroliga, Vezenkov, su principal amenaza ofensiva, y a Dorsey, escolta capaz de abrir el campo. Y, por si fuera poco, también tienen a Fournier.