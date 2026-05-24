El Real Madrid se topa con el OAKA, con los árbitros y con un ogro que no perdona

Dos minutos finales de locura dejan al Real Madrid sin un nuevo título continental en un partido que los de Scariolo plantearon a la perfección, aunque no les diera para doblegar al poderoso Olympiacos (92-85)

El Real Madrid rozó la gesta en la final de Atenas, pero finalmente no podrá quedarse con su duodécima Euroliga después de perder por 92-85 ante un Olympiacos que fue a remolque la mayor parte del encuentro, pero que estuvo más acertado en los dos últimos minutos, cuando los árbitros barrieron para casa y los griegos supieron aprovecharlo.

El final fue de locos. Se entró en los dos últimos minutos con empate a 80. Y ahí empezó el festival arbitral. La misma falta que en una zona se pitaba no lo hacía en la otra y Olympiacos fue encadenando tiros libres hasta ponerse 88-80 a falta de medio minuto.

Con todo 'imposible'. Lyles anotó una canasta y robó nada más sacar Olympiacos para recibir una falta. El canadiense puso al Madrid a cinco y tiró a fallar el segundo tiro; los blancos cogieron el rebote y el balón acabó en las manos de Campazzo, quien recibió una falta cuando tiraba de tres. El argentino metió los dos primeros tiros para poner un peligroso 88-85, pero cuando esperaban que metiera el tercero, también tiró a fallar y pilló descolocados a los griegos. El Madrid cazó el rebote y Andrés Feliz tuvo un triple, solo, para empatar. Falló el dominicano y ahí se acabó el milagro, a 11 segundos de final.

El Madrid mandó más tiempo en pista

Era un final injusto para un equipo que había luchado contra el poderío del equipo más rico de Europa sin pívots. El planteamiento de Sergio Scariolo fue efectivo y sólo Fournier y Peters pudieron desactivarlo. Vezenkov apareció mucho menos de lo que acostumbra, Milutinov no hizo el daño que se esperaba de él teniendo que luchar contra hombres mucho más bajos y Dorsey estuvo casi inédito.

Sólo la enorme profundidad de armario de Olympiacos, que le sacó las castañas del fuego cuando peor lo tenía, permitió a los de Bartzokas estar siempre en el partido y llegar vivos a esos dos últimos minutos en los que ocurrió lo antes descrito.

Hasta entonces, el Madrid había arrasado en un inicio en el que llegó a mandar de 12 y vio cómo poco a poco, gracias a la superioridad en el rebote, Olympiacos se metía en el partido. Fue una primera parte de Trey Lyles soberbia, en la que anotó 21 puntos. Los griegos, con una canasta final, se fueron al descanso dos arriba (46-44). Un premio para lo que habían sufrido en los primeros veinte minutos.

Andrés Feliz toma el relevo de Trey Lyles

La pesadilla para Olympiacos no había acabado. En el paso por vestuarios prepararon una defensa asfixiante sobre Lyles, pero entonces apareció el mejor Andrés Feliz para poner a los de Scariolo otra vez al mando. Esta vez las diferencias no fueron grandes, se movieron entre los 3 y los 6 puntos, pero los madridistas siempre estuvieron por delante y entraron en el último asalto mandando por cuatro (65-61).

El último cuarto fue un toma y daca, con cortas ventajas para ambos equipos y más defensa que ataque hasta ese loco desenlace final, que no favoreció los intereses del equipo que más tiempo había mandado en pista.

Ficha técnica del Olympiacos 92-85 Real Madrid

Olympiacos (19+27+15+31): Walkup (10), Vezenkov (12), Papanikolaou (-), Dorsey (1), Milutinov (8) -cinco inicial-; Ward (7), Peters (16), Joseph (5), Hall (4), McKissic (5), Jones (4), Fournier (20).

Real Madrid (26+18+21+20): Lyles (24), Abalde (9), Campazzo (5), Okeke (-), Hezonja (19) -cinco inicial-; Maledon (8), Deck (4), Llull (3), Feliz (13).

Árbitros: Sreten Radovic, Robert Lottermoser, Olegs Latisevs. Eliminaron por faltas a Trey Lyles.