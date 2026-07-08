Adiós oficial al Valencia Basket repleto de gratitud: "Lo vivido aquí ocupará siempre un lugar especial en mi vida"

La entidad 'taronja' está inmersa en una profunda reconstrucción tras perder a gran parte de sus estrellas, así como al entrenador que les ha llevado a conquistar la Liga ACB, Pedro Martínez

Era un secreto a voces, pero hasta ahora no se ha confirmado. El exterior dominicano Jean Montero se desvinculó del Valencia Basket después de abonar la cláusula de rescisión del contrato que les unía hasta 2028, según informó la entidad 'taronja', para seguidamente pasar a ser oficialmente nuevo jugador de Olympiacos, equipo con el que peleará para conquistar la Euroliga que se le terminó escapando en el curso 2025-26.

La excelente trayectoria de Jean Montero en el Valencia Basket

Montero llegó al Valencia Basket en el verano de 2024 procedente del Morabanc Andorra y se despide del club valenciano después de disputar 131 partidos oficiales y de ganar una Supercopa Endesa y una Liga ACB esta pasada temporada.

En el plano individual, el dominicano fue elegido como mejor jugador del playoff final de la ACB y formó parte del Mejor Quinteto de la competición doméstica. Además, fue designado como mejor jugador del ‘play off’ de la Euroliga, así como el mejor joven del torneo formando parte del mejor quinteto. Fue el pasado 25 de junio, durante la celebración del título de liga en el Roig Arena, cuando el escolta anunció su marcha.

El fichaje por Olympiacos, oficial

El conjunto griego ha anunciado la llegada del base de 23 años para las próximas tres temporadas. Antes de llegar conquistó una Liga Endesa y fue elegido estrella emergente de la Euroliga, MVP de los Playoffs de la Euroliga y miembro del Quinteto Ideal de la Euroliga, todo ello en su primera temporada en dicha competición.

En cuanto a los números, finalizó la temporada pasada con promedios de 14,4 puntos, 4,8 asistencias, 3 rebotes y 1,1 robos en 38 partidos de la Euroliga. El dominicano también registró 15,5 puntos, 4,3 asistencias, 2,9 rebotes y 1,2 robos en la Liga ACB, incluyendo 23,8 puntos y 5,5 asistencias en la final contra el Barcelona.

El anuncio se realizó durante la presentación de un nuevo patrocinador para el equipo griego, así como la presentación de la nueva equipación. Los presidentes Panagiotis y Giorgos Angelopoulos giraron la camiseta y mostraron el nombre de Montero a la espalda. "¡El explosivo base de la República Dominicana es oficialmente parte de la familia rojo y blanco! ¡Bienvenido, Jean Montero!", recalca Olympiacos en redes sociales.

La emotiva despedida de la afición valenciana

Como no podía ser de otra manera, Jean Montero ha dedicado una sentidas palabras al Valencia Basket y a su afición a través de un mensaje en su perfil de Instagram como agradecimiento después de que se conociera su salida del club ‘taronja’.

"Gracias a mis compañeros, entrenadores, cuerpo técnico, directivos y, sobre todo, a la afición, por hacerme sentir en casa desde el primer día. Su apoyo ha sido una motivación constante para dar siempre lo mejor de mí. Me marcho con el corazón lleno de gratitud y con la certeza de que todo lo vivido aquí ocupará un lugar muy especial en mi vida", destaca antes de centrarse en el equipo.

"Quiero agradecer al Valencia Basket por la confianza, el apoyo y la oportunidad de crecer tanto como jugador como persona. Han sido años de aprendizaje, grandes desafíos, momentos inolvidables y personas que siempre formarán parte de mi camino", sentencia.