Fran García se abraza al Betis en pleno mercado de fichajes con el 'método Ceballos': "Nos vemos pronto"

El mediocentro utrerano ha mandado su enésimo mensaje en redes sociales insinuando que habrá noticias muy pronto, anteponiendo el trabajo a las palabras y remarcando que tiene hambre; mientras el lateral zurdo manchego ha alimentado la intensa rumorología compartiendo también una imagen en la que sale junto a un amigo vestido de verdiblanco

Las cosas del mercado de fichajes y las redes sociales dan pie a situaciones curiosas. Quizás sean más casuales de lo que parecen, pero también son indiscutiblemente oportunas para alimentar una rumorología que, al fin y al cabo, no le viene mal a nadie. Resulta que Fran García tiene todas las papeletas para salir del Real Madrid y gusta mucho en el seno de un Real Betis que entiende que la operación a día de hoy no es económicamente viable.

Casualidades de la vida, el futbolista manchego ha compartido a través de sus 'stories' de Instagram una fotografía en la que se le ve jugando un partido de fútbol con unos amigos durante la recta final de sus vacaciones y ha posado abrazado a uno de ellos que, para motivo de un morbo que se ha viral, aparece vestido con la camiseta del Real Betis -él lleva puesta una del Manchester United-.

El Real Betis y Fran García no esconden que ha habido contactos

No sería la primera vez que un jugador que quiere vestir de verdiblanco pero se encuentra con que el Real Madrid pide demasiado por su traspaso lanza guiños a través de las redes sociales. Eso ya está patentado por Dani Ceballos, quien este verano por fin ha logrado rescindir su último año de contrato y este lunes ha vuelto a mandar otro mensaje al aire en la misma plataforma.

Exactamente igual que ocurría con Ceballos, Fran García entró la semana pasada en su último año de contrato con el Real Madrid (hasta el 30 de junio de 2027) y su situación es bastante incierta. El club blanco ha fichado a Marc Cucurella y, aunque Ferland Mendy estará muchos meses lesionado, en principio ha puesto en el mercado a Álvaro Carreras.

Eso condiciona el futuro inmediato del exrayista, uno de los que más gustan en el Betis para ser el nuevo dueño del carril del '3' tras el anunciado adiós de Ricardo Rodríguez y las dudas por los problemas físicos de Junior Firpo. Las partes no esconden que han existido conversaciones de tanteo pero remarcan que el acuerdo económico no se antoja nada sencillo, pues el Real Madrid quiere sacarle el mayor rédito posible a su canterano y el Real Betis no está en disposición de tirar la casa por la ventana pagando el mínimo de 10 millones de euros que desde la capital aseguran que ha sido tasado el carrilero de 26 años.

El verano pasado también sonó para los verdiblancos y pedían el doble (20 millones); así que la idea es aguardar otra posible rebaja cuando el mercado avance un poco más y siempre que no sea traspasado Carreras. Para amenizar la espera, Fran García se abraza virtualmente a la camiseta de las Trece Barras.

Dani Ceballos responde a las noticias: "Nos vemos pronto"

Muchas fueron las veces que Ceballos compartió imágenes ejercitándose con prendas del Betis, leyendo el libro sobre el concepto Manquepierda, posando junto a fotografías de su etapa en el club heliopolitano, terminando sus mensajes con corazones verdes... Curiosamente, ahora que ya no pertenece al Real Madrid y no debe esperar a un acuerdo entre clubes, el utrerano se pone a punto para la próxima temporada usando parte de la equipación merengue.

Eso sí, también mandando un mensaje con el que parece responder a las noticias de las pequeñas diferencias a la hora de negociar su escalón salarial, la próxima reunión con el Betis o el interés que han mostrado otros clubes como el AFC Ajax, el Atlético de Madrid o el Villarreal CF. "Más hambre que nunca. Más trabajo que palabras. Preparado para lo que viene. Nos vemos pronto", se lee en un mensaje que está siendo compartido de manera masiva por los aficionados verdiblancos. Entre esto y la foto de Fran García... vaya lunes más viral.