Topuria sale reforzado de su primera derrota en la UFC

Aleksandre Topuria se gana los elogios por su actitud en la pelea de su hermano y la frialdad con la que toma las decisiones en el UFC Freedom 250; mientras el mayor mito de la UFC augura un regreso triunfal de El Matador

Tres semanas después del UFC Freedom 250, en el que Ilia Topuria perdió su invicto, siguen apareciendo detalles del mismo que refuerzan el coraje del menor de los hermanos Topuria y ensalzan el papel del mayor, Aleksandre, quien incluso se ha ganado los elogios del entrenador de Justin Gaethje.

El documental publicado por la UFC en FOX se centra sobre todo en las recciones del 'palco noble', es decir, del presidente estadounidense, Donald Trump, y del máximo dirigente de la compañía, Dana White, quien rápidamente se da cuenta de los problemas que atraviesa Ilia Topuria tras los golpes de Gaethje en su ojo derecho en el primer round. Y también de las reacciones de su hermano conforme avanzaba la pelea.

En este sentido, White le deja claro a Trump que Topuria tiene problemas en uno de sus ojos, algo que se revelaría al final del tercer asalto, cuando Aleksandre Topuria comunica a los otros integrantes del equipo que Ilia "no puede ver" nada por el ojo derecho.

El Conquistador es casi el mayor protagonista del video. Primero, cuando al final del primer asalto le pide a su hermano que vaya con moderación y no entre en el juego de su rival. Eso le haría dominar a Ilia ese asalto, en el que casi logra el KO. Y, sobre todo, es clave en el desenlace final, ya que es él y nadie más el que decide acabar la pelea. Algo que, viendo los daños producidos en los huesos orbitales, tal vez salvaran a El Matador de lesiones más graves.

Aleksandre, clave para que Ilia Topuria saliera indemne

"No te precipites en los intercambios, ¿vale? Eres mucho mejor que él", se le oye decir a Aleksandre tras el primer intercambio, en el que Topuria ya había recibido un golpe en el ojo que, a la postre, fue decisivo en el transcurso de la pelea.

Luego, tras ese final del tercer asalto en el que comunica que su hermano no ve y, pese a ello, sale a pelear y, según Dana White, gana el round, Aleksandre Topuria decide que se acabó, que no arriesga más. "Ilia, se terminó. Acabamos la pelea, acabamos la pelea", se le oye decir antes de anunciar al árbitro que la pelea ha terminado.

Elogios del entrenador de Justin Gaethje

El video pone énfasis en esa actitud, ya que no es fácil pensar en frío en esos momentos de tanta tensión. Pero ya antes había sido elogiada por el técnico del luchador rival, Trevor Wittman, quien ensalza que Aleksandre defendiera de esa forma a su hermano pequeño y, luego, tratará de elevarlo.

"Ver la preocupación en los ojos de su hermano. Y la forma en la que le quitó la capucha de la cabeza a Ilia como diciendo 'hermano, no te avergüences, peleaste con todo lo que tenías'. Eso fue especial", revela el preparador de Gaethje, quien reconoce ese gesto de Aleksandre y el hecho de que Ilia Topuria asumiera finalmente que había perdido con la cabeza alta.

Confían en el regreso de Ilia Topuria

Aunque el regreso de El Matador es una incógnita, su preparador físico reveló que podría estar recuperado en dos meses y, en condiciones de pelear, para final de año. No obstante, se le espera para el primer trimestre de 2027 si logra cuadrar una pelea, porque esa es la gran incógnita a día de hoy.

Ya sea en una revancha con Gaethje -que éste no quiere-, con Tsarukyan o con Pimblett, que son los rivales más probables a día de hoy, el puzle se irá desvelando próximamente. Y en él también podría mucho que ver el desenlace de la pelea del próximo 11 de julio entre Connor McGregor y Max Holloway.

Topuria, con el respaldo del más grande

Lo que más de uno tiene claro que es que Ilia Topuria volverá renovado y más peligrosos Así lo señala el mayor mito de la UFC, un Jon Jones que comparte agente con Topuria y que sabe de primera mano de lo que habla. "Ilia va a estar en una buena posición. Tiene fe, tiene un equipo fuerte, y eso es fundamental. Tiene una gran ética de trabajo. Creo que es honesto consigo mismo. Ilia y yo compartimos el mismo agente, y él me dice que es humilde y honesto", afirma en Red Corner MMA el mítico peso pesado.

En eso se basa su aseveración, en el hecho de que Ilia Topuria haya asumido la derrota y no se haya respaldado en excusas. "Se dio cuenta de que no tuvo un buen desempeño. Creo que ese es el primer paso para volver al ring de forma saludable. Son los que ponen excusas los que tiene el problema, es entonces cuando resulta difícil remontar y ganar la revancha. Tipos que simplemente dicen: "Sabes qué, podría haberlo hecho mejor, podría haber hecho más". La honestidad contigo mismo es la clave en las MMA", afirma Jones, seguro de que pronto veremos a El Matador luchando en peleas importantes.