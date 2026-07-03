Respuesta firme del Betis a las llamadas por José Antonio Morante

Con varias solicitudes de cesión sobre la mesa y seguido ya a nivel internacional, el plan ambicioso de los verdiblancos con el canterano para la 26/27 es incompatible con una salida

José Antonio Morante se encuentra ahora mismo en la cresta de la ola y en pleno mercado de fichajes se ha situado en el centro del escaparate por la culminación en el Europeo sub 19 de la temporada de su confirmación.

Así, en el debut contra Galés ya marcó dos goles y el pasado miércoles firmó el tercero para cerrar el triunfo contra Dinamarca con una auténtica obra de arte, por lo que el cigarrero centra los focos ahora mismos a sus 19 años y ya empiezan a llamar a la puerta del Betis.

Como recogió a principios de semana ESTADIO Deportivo, tanto Cádiz como Córdoba, entre otros equipos de Segunda, solicitaron la cesión del canterano de cara a la temporada que viene para ofrecerle un salto de categoría tras el descenso del filial, pero se encontraban a la espera de conocer cuáles son los planes de la entidad heliopolitana con el extremo. Además, ya le siguen de cerca a nivel inetrnacional.

El plan actual del Betis con Morante no cuadra con una cesión

Y lo cierto es que todos los equipos interesados ya tienen la respuesta de los verdiblancos por la hoja de ruta que se ha marcado en La Palmera con el hijo de Morante de La Puebla. De esta manera, a día de hoy, la dirección deportiva ha contestado negativamente a los clubes hispalenses, porque no se plantea la vía del préstamo para que siga su rodaje y le reserva un plan más ambicioso.

De momento, está programado que Morante se sume a la segunda fase de la pretemporada del primer equipo, una vez que acabe la participación de España en el Europeo sub 19, lo que se espera que ocurra cerca del ecuador de julio ante la previsión de, como mínimo, dispute las semifinales.

Ven preparado ya a Morante para el primer equipo

Pero la intención del Betis, en teoría, va más allá de que Pellegrini lo pueda ver en acción en la preparación, pues los técnicos béticos lo ven preparado para para ser ya una alternativa para el primer equipo, integrado en la su dinámica, y entrando poco a poco en la elite aunque disponga de ficha del filial. Tanto es así que está sobre la mesa que sea el relevo de Antony en el flanco derecho del ataque cuando sea necesario ante la carga de partidos exigentes en la próxima campaña.

En la planificación se barajaba reclutar un refuerzo para dicha posición tanto en cuanto Pablo García saldrá este verano, pero ahora en La Palmera se considera que Morante podría desempeñar perfectamente ese rol, lo que, según señala ABC, es una opción bien vista. El rendimiento de Morante en pretemporada y la opinión de Pellegrini determinarán finalmente el devenir de Morante la 26/27, si bien, de momento, cuenta para el primer equipo.