Mundial 2026 | Partidos de hoy jueves 2 julio: horarios y dónde ver en TV, juegan Estados Unidos - Bosnia y Herzegovina y España - Austria

Los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, que ya han superado la mitad de eliminatorias, continúan con dos nuevos cruces, donde La Roja de Luis de la Fuente es el gran foco de la jornada

El Mundial 2026 sigue avanzando en su primera ronda eliminatoria y este jueves 2 de julio deja dos nuevos partidos: Estados Unidos - Bosnia y Herzegovina y España - Austria. Con estas dos eliminatorias, ya se habrán realizado 11 de los 16 enfrentamientos antes de dar paso a los octavos de final.

La jornada arranca de madrugada con el anfitrión estadounidense en San Francisco y se cierra a las 21.00 horas con la Selección española de Luis de la Fuente, que se juega ante Austria el pase de ronda.

Estados Unidos - Bosnia y Herzegovina: horario y dónde ver en TV

El Estados Unidos - Bosnia y Herzegovina se disputa a las 02.00 horas de la madrugada del jueves 2 de julio, en horario peninsular español. El encuentro podrá verse en directo a través de DAZN, mediante el pago de su suscripción.

El partido se juega en el Estadio Bahía de San Francisco, y supone una prueba importante para una de las tres selecciones anfitrionas del Mundial 2026. Estados Unidos llega con la presión añadida de jugar en casa y con la obligación de confirmar que su fase de grupos no fue casualidad. El ganador de este duelo se enfrentará al vencedor del Bélgica - Senegal.

España - Austria: horario y dónde ver en TV

El España - Austria se juega este jueves 2 de julio a las 21.00 horas, en horario peninsular español. El partido podrá verse en abierto gracias a RTVE, a través de La 1 de TVE y su web, RTVE Play, además de incluirse dentro de DAZN y los paquetes de fútbol de Movistar+ y OrangeTV.

La Selección española afronta en Los Ángeles su primer partido de eliminación directa del Mundial 2026. Después de cerrar la fase de grupos como primera, La Roja llega con la obligación de confirmar que está preparada para competir en el tramo donde ya no hay margen para administrar errores.

España empezó el torneo con dudas tras el empate ante Cabo Verde, pero reaccionó con fuerza ante Arabia Saudí y terminó amarrando el liderato del Grupo H con una victoria ante Uruguay. El balance dejó una lectura clara: el equipo de Luis de la Fuente ha tenido altibajos en ataque, pero ha mostrado una solidez defensiva muy valiosa.

Austria será un rival incómodo. El conjunto centroeuropeo consiguió su billete a dieciseisavos tras un empate agónico ante Argelia y llega con una mezcla de físico, balón parado y experiencia. David Alaba, Marko Arnautovic o Marcel Sabitzer dan jerarquía a una selección que no necesita dominar para competir bien.

El ganador de esta eliminatoria deberá esperar a que Portugal y Croacia disputen su partido, para conocer al rival en los octavos de final del Mundial 2026.