El montante total de la operación Rodri Hernandéz podría superar los 200 millones

El Manchester City solicita 80 kilos por el campeón del mundo, a lo que habría que añadir el coste del salario de las cuatro temporadas del futbolista, más impuestos y comisiones

El fichaje de Rodri Hernández por el FC Barcelona se sigue fraguando con la vía de negociación abierta con el Manchester City en un día que tiene algunas particularidades como la fecha de regreso del futbolista a los entrenamientos con los ingleses. Todo en un operación complicada y que supone un esfuerzo importante para la entidad azulgrana con la posibilidad de hacerse con el que fuera elegido el mejor jugador del reciente Mundial.

Un esfuerzo económico que, según el Diario AS, podría superar los 200 millones de euros de montante, si se une lo solicitado por el Manchester City en calidad de traspaso, más la ficha del futbolista, así como las comisiones habituales en este tipo de operaciones. Todo para la llegada de un centrocampista como Rodri que encaja a la perfección en la idea de juego del Barcelona y su filosofía.

La tercera oferta del Barcelona por Rodri tras las dos rechazadas

Desde hace días en la prensa inglesa se viene apuntando que el Manchester City pide 80 millones de euros para dejar libre a Rodri Hernández, que entra en su último año de contrato con la entidad 'citizien'. Después de dos ofertas del Barcelona que no llegaron a lo exigido por los ingleses, el club presidido por Joan Laporta deberá elevar su propuesta. La tercera que baraja presentar sería de 65 millones de euros fijos más una serie de variables que podrían incrementar los números hasta los 75 'kilos'.

A ello el Barcelona debe añadir el costo de Rodri Hernández, que ya tiene un acuerdo con el club culé. Serían cuatro temporadas en las que el centrocampista podría recibir 15 millones de euros netos por cada una de ellas. Unas cuentas que, con los impuestos y algunas comisiones, podría colocarse en los 210 millones de euros.

Día clave en la negociación por Rodri

Este viernes es considerado un día clave en la negociación que el Barcelona y el Manchester City llevan a cabo para el traspaso de Rodri. En primer lugar porque, tal y como recordó hace unos días Enzo Maresca, el centrocampista se debe incorporar a los entrenamientos después de sus vacaciones tras el Mundial. Una situación que se debe producir, salvo que haya resolución en las última horas o que bien la entidad inglesa dé permiso al jugador para que no lo haga ante las negociaciones.

Otro asunto es el de Enzo Fernández y la negociación que el Manchester City lleva a cabo con el Chelsea para firmar al centrocampista argentino. Los londinenses, según The Times, han establecido un ultimátum para vender al jugador que caduca este viernes a las 17.00 horas. El precio sería de 140 millones de euros. Una cantidad notable a la que podría ayudar el traspaso de Rodri al Barcelona. Además Enzo Fernández llegaría para la misma posición que Rodri, donde ya el equipo 'citizien' ha incorporado a Elliot Anderson por 135 millones de euros procedente del Nottingham Forest. Un puzle con piezas relacionadas y en el que todo apunta a que finalmente Rodri será azulgrana.