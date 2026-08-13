Jorge de Frutos, un ambicioso objetivo en Nervión como recambio de Rubén Vargas

José Ignacio Navarro se habría fijado en el extremo segoviano de 29 años como sustituto del suizo en caso de una venta de éste, un caso similar al del indálico Embarba, pues se apostaría en ese perfil por la experiencia, la facilidad de adaptación, la pegada y la polivalencia

El Sevilla FC se habría fijado en Jorge de Frutos como recambio de Rubén Vargas en caso de vender este verano al extremo suizo, aunque también como complemento por la derecha ante la marcha al Bournemouth de Juanlu Sánchez y el deseo de hacer caja igualmente con Joaquín Martínez 'Oso', Chidera Ejuke y Alfon González. La noticia la desvela el diario 'As', que especula con el interés del Rayo Vallecano, dueño del pase del atacante segoviano hasta 2028, por Adrià Pedrosa, una de las opciones mejor vistas en tierras madrileñas para cubrir la venta al Chelsea de Pep Chavarría, con lo que sería una buena moneda de cambio o rebaja del precio.

Formado en el CPD Sepúlveda, el CD Cantalejo, el Rayo Majadahonda y el Real Madrid, en la calle Payaso Fofó pagaron hace tres años al Levante UD la considerable cantidad de ocho millones de euros por quien ha llegado a ser internacional absoluto con España en una ocasión y aportado 24 goles y ocho asistencias en 151 partidos como franjirrojo (en la 25/26, actuando las más de las veces como 'falso 9' con Iñigo Pérez, firmó justo la mitad: 12+4 en 53 citas), por lo que es de suponer que, más aún con Raúl Martín Presa al frente de las negociaciones, pedirían una cantidad muy elevada por la venta, quizás más de los 15 millones en que tasan los nervionenses a Vargas.

Una alternativa poco viable: el Rayo no tiene necesidad de vender

Desde el entorno de Jorge de Frutos señalan a ESTADIO Deportivo que, a priori, la operación se antoja poco viable, pues se trata de dos futbolistas de edad y tasación similares. Además, el Rayo Vallecano acaba de vender a dos efectivos, Nobel Mendy al Hull City y el mencionado Pep Chavarría al Chelsea, por un montante global que, entre fijo y variables, supera los 45 millones de euros, por lo que la entidad madrileña tiene sus cuentas más que saneadas y su presupuesto cuadrado, por lo que no hay una necesidad de hacer caja. Tampoco se le podría ofrecer al de Navares de Enmedio un salario y unos objetivos deportivos muy superiores para que fuerce su salida.

El objetivo es dotar de empaque y bagaje a las bandas

Aunque el gran negocio en los últimos años de esplendor en el Sevilla FC siempre fue el de comprar barato, obtener un alto rendimiento y vender caro, lo que generalmente suele asociarse a futbolistas jóvenes, el conjunto nervionense ha mantenido esta política con activos recién llegados como el delantero Robbie Ure (22), el lateral zurdo Julio Díaz (21) y el guardameta Fran González (21). Incluso, el central Arouna Sangante está en una etapa de madurez interesante (24), pero con el polivalente zaguero Juan Iglesias (27) y, sobre todo, con el mediocentro Jon Guridi (31) se ha apostado sobre seguro en busca de experiencia.

Es lo que se busca en el caso de los extremos que lleguen, lo que explica que sonara el almeriense Adrián Embarba. Bagaje y versatilidad, amén de pegada y facilidad de adaptación (por idioma y procedencia) a LaLiga. Como el madrileño, Jorge de Frutos se adapta con solvencia a ambos perfiles del ataque y hasta ha actuado, como ya se ha referido, como único delantero en un 1-4-2-3-1, el sistema preferido de Luis García Plaza. Incluso, podría ser el acompañante de Robbie Ure en una doble punta en un 1-4-4-2 para el que el ex preparador del Deportivo Alavés necesitaría más fondo de armario en las bandas, visto lo visto.