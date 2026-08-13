Fran González y Julio Díaz, ilusionados en su presentación con el Sevilla: "Es un reto bastante importante, estamos capacitados"

En la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán han sido presentados dos de las nuevas incorporaciones del club nervionense, procediendo ambos de los filiales de la capital madrileña y coincidiendo en las ganas por esta nueva etapa

Día de presentaciones en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán, en este caso para poder recibir tanto a Julio Díaz como a Fran González. Recién llegados de la capital de España, uno de cada bando, han comparecido ante los medios de comunicación como dos refuerzos de futuro para la entidad. Ambos son del año 2005, por lo que indica muy a las claras una de las ideas del Sevilla FC en este mercado, y es el apostar por jugadores que reportar futuros beneficios en Nervión. Estos jugadores ya han estado a las órdenes de Luis García Plaza y han podido disputar sus primeros minutos como futbolistas hispalenses, por lo que han aterrizado a esta sala de prensa con conocimiento de lo que se respira en el vestuario.

A apenas días para que ambos estén en el feudo sevillista para poder hacer el debut frente al Rayo Vallecano, han mostrado sus ganas ante esta nueva etapa y la ilusión por poder sacar a la entidad de la situación en la que se encuentra. Dentro de sus discursos, muy parecidos en algunas partes, han dejado varias curiosidades; tales como la charla tanto con Mourinho como con Courtois antes de aterrizar Fran y el análisis de Julio Díaz sobre los objetivos.

Julio Díaz, con las ideas claras en el Sevilla

El canterano del Atlético de Madrid ha aterrizado con muchas ganas en la entidad. Uno de los detalles curiosos era ver como era el primero en dar la voz cantante cuando los periodistas daban turno a los dos jugadores. Una pequeña tontería que muestra la ilusión con la que ha aterrizado en Nervión. En este caso, ha realizado varios análisis en cuanto a su situación y su llegada desde el club colchonero. "Para el jugador, cuando te llama el Sevilla no hay margen de pensar, es un equipo grande y conocemos su historia. Con ganas de empezar y demostrar estar capacitados para estar aquí", declaró al respecto.

El jugador ya tuvo su debut en el Sánchez-Pizjuán, aunque con la camiseta del Atlético y en el famoso partido donde el 'Cholo' Simeone decidió alinear a varias rotaciones con la final de Copa en el horizonte. Sin embargo, la experiencia la recuerda de forma extraordinaria. "La experiencia que tuve fue una locura, con muchas ganas e ilusión de que llegue el fin de semana para estar con nuestra gente y que cuenten con nosotros de verdad", respondió.

Muchos, al hablar sobre el jugador, tienen dudas sobre si le puede quedar algo grande el salto del Atlético Madrileño a, directamente, el primer equipo hispalense. Sin embargo, no tiene dudas al respecto. "Al final el vértigo no está dentro de nuestras ideas, somos jugadores profesionales y experimentados en la categoría. Es un reto bastante importante, estamos capacitados y con ganas de demostrar que estamos dispuestos".

Por último, quiso mojarse acerca de los objetivos del club, y todo ello con una idea clara. "El objetivo principal, tras dos años sufriendo hasta el final, es que sea tranquila, llegar a las últimas seis o siete jornadas tranquilos, salvados y sin ningún riesgo", finalizó.

Fran González, sin miedo a la competencia

Por otro lado, está el guardameta canterano del Real Madrid. El portero viene de una dilatada experiencia en la cantera blanca y se asentó como una de las promesas de la fábrica madrileña. Incluso, antes de llegar al Sevilla, se entrometió José Mourinho para intentar que tuviese una oportunidad en el primer equipo. Sin embargo, tal y como ha expresado, lo tenía claro. "Creo que sí que fue difícil en un momento dado. Se pudo sacar hacia delante por parte de todo, hicimos mucha fuerza, el club entendió que yo quería estar en el Sevilla y esta opción es muy difícil de rechazar", respondió.

Ahora le tocará afrontar una competencia que no será nada sencilla, como es la de Odysseas Vlachodimos. Algo que el propio jugador asume con ganas. "Odysseas es un gran portero, lo hizo espectacular y fue clave para los objetivos. La competencia es buena para aprender de él, es muy cercano. Soy un portero que voy fuerte por arriba y me gusta participar (...) Yo estos diez días he querido aprovechar lo maximo de él, entrenando tengo muy buen rollo con él, entrenando me ayuda, está dispuesto a que aprenda de él para dar lo mejor", declaró.

Antes se ha nombrado a Mourinho, pero también hay otro actor blanco importante en esta película, y ese es Thibaut Courtois. Es uno de sus amigos y le dio consejos antes de venir al Sevilla. "He tenido la suerte de tenerlo, lo considero un amigo y me ha ayudado y me transmite confianza y me exige. Me dice que pelee por lo que quiero y ha sido muy bueno para mí", finalizó.