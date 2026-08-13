José Ignacio Navarro responde a los halagos: "No me siento el nuevo Monchi ni mucho menos, tengo mucho respeto y admiración por él"

El director deportivo del Sevilla ha analizado la actualidad de la primera plantilla nervionense y los movimientos de jugadores en este tramo final del mercado de fichajes como los de Pedrosa, Ejuke, Kochorashvili o Ilenikhena

José Ignacio Navarro, director deportivo del Sevilla Fútbol Club, ha analizado la actualidad deportiva del equipo a las puertas de comenzar el camino en LaLiga y a poco más de 15 días para que cierre el mercado de fichajes. "Las valoración es que estamos trabajando en el buen camino, es la planificación que teníamos en mente, mientras haya mercado hay que seguir trabajando tanto en las entradas como en las salidas que se puedan dar, puede haber cambios hasta el final y a seguir trabajando en la misma línea", ha expresado el dirigente sevillista.

Sobre la cantidad de jugadores que han salido del club, Navarro ha explicado: "Yo creo que es un cómputo de cosas que se dan, había que trabajar en las dos cosas, había que buscar el equilibrio deportivo y económico. Sobre todo dar esa estabilidad que el club demanda y rendimiento, esos jugadores consumían bastante límite de coste de plantilla y un rendimiento por debajo del esperado, así que entre todos hemos buscado la mejor salida posible".

Las renovaciones de Castrín y Oso

"Llevamos varios meses trabajando en las renovaciones de ambos, la intención del club es que renueven y contar con ellos a largo plazo, la incorporación al primer equipo es una obligación ya que superan los 23 años y no pueden alternar, era obligatorio si queremos contar con ellos en el primer equipo".

Ure sigue sin entrenar

"Estamos resolviendo trámites administrativos y se solventará en las próximas horas, ya hablaremos de Ure cuando sea su presentación".

Kochorashvili para el centro del campo

"Hablar de nombres propios de otros equipos no corresponde. Trabajamos con lo que dispone el míster en la ciudad deportiva y tenemos que seguir esa línea, pensar en el partido super importante del sábado y no salirnos de ese discurso. Son nombres que van saliendo pero lo mismo tienen veracidad o no, nos centramos en los que están y trabajaremos hasta el final del mercado".

El límite salarial

"El límite salarial que tenemos actualmente nos permite incorporar algunos jugadores pero no queremos precipitarnos a la hora de la elección ya que los recursos son limitados"

Patrick Mercado y Adrià Pedrosa

"Sobre Patrick Mercado no sé qué información ha salido allí pero nos acogemos a las cláusulas de confidencialidad del contrato, lo que tenemos que decir se dijo en un comunicado y nos ceñimos a eso. Respecto a Adrià hay clubes interesados, ya veremos como avanzan esas negociaciones pero queda mucho mercado, se podrán producir entradas y salidas de nuestros jugadores".

Cuántos fichajes más vendrán

"Es verdad que habido salidas, unas por terminación de contrato y otras negociadas, esas son las que nos permiten generar límite para las entradas que hemos hecho, estamos con 19 jugadores de la primera plantilla más los dos del filial, que están trabajando bastante bien en la pretemporada y tenemos que contar con ellos, pero vendrán más jugadores, no sabría decirte el número, pero utilizaremos ese límite que tenemos y el que podamos ir generando de la mejor manera posible".

La venta de Juanlu

"El año pasado pese a mucho rumores decidimos que se quedara en la primera plantilla, es un jugador muy querido por todo el club, estamos muy agradecidos a su buen hacer como jugador y persona, le deseamos la mejor de las suertes, ha sabido llevar el dorsal 16 y desearle lo mejor y darle las gracias"."

Estarán todos inscritos

"Sí, con total seguridad. Se harán a lo largo del día, son trámites administrativos y en las próximas horas se irá resolviendo".

La afición habla muy bien de él

"Eso lo marcan los resultados, estamos contentos con el trabajo que se está desarrollando, pero los principales actores son los jugadores, y de ellos son de los que tienen que hablar bien, nosotros nos decíamos a trabajar. No me siento el nuevo Monchi ni mucho menos, tengo mucho respeto y admiración por él, el halago es para los jugadores, son los que están en el campo y nos deben dar las alegrías. Estamos para ayudarles".

La situación de Ilenikhena y Vargas

"Sobre Ilenikhena son nombres que están ahí, salen a la luz pública con mayor o menor veracidad pero estamos centrado en las negociaciones en las que llevamos trabajando, y en los jugadores de aquí. Sobre Rubén Vargas es un jugador que consiguió una clasificación histórica para cuartos con Suiza, también Sow, y son jugadores apetecibles porque tienen un nivel bastante alto".

La salida de Ejuke

"Se hizo una convocatoria para Holanda porque eran dos partidos más otro en Alemania, se entendió que no viajaba porque tenía situaciones abiertas".

Luis García Plaza

"El míster trabaja codo con codo con nosotros, todos somos conscientes de que el mercado está abierto, está centrado y feliz".

El objetivo en LaLiga

"El objetivo en el mercado es conseguir una plantilla competitiva. Y por otro lado no sufrir tanto en las últimas jornadas y conseguir la permanencia de forma holgada y tranquila".