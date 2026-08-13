Rodri (30 años) sorprende con su comida favorita: "De pequeño no me gustó nada"

El Campeón del Mundo con España y mejor jugador del Mundial confiesa sus gustos culinarios y relación con la alimentación; algo con lo que no es muy obsesivo. Eso sí, el sushi es su comida favorita

Rodri Hernández se ha convertido en uno de los jugadores del verano, después de que este pasado Mundial se proclarama en Campeón del Mundo con España y, además, fuera elegido como el mejor jugador del torneo. A sus 30 años se ha convertido en uno de los futbolistas más admirados del panorama internacional, estando en la órbita del FC Barcelona, después de que las negociaciones con el Real Madrid para acabar vistiendo como blanco la temporada que está a punto de comenzar se acabaran enfriando.

Al margen de lo puramente deportivo, Rodri también es un referente por su forma de entender la vida fuera de los terrenos de juego, rompiendo con los estereotipos del futbolista tipo. El centrocampista del Manchester City siempre ha defendido un estilo de vida alejado de los excesos que suelen rodear a las grandes estrellas del balompié, defendiendo unos hábitos cotidianos que lo colocan a la altura de cualquier mortal. Entre sus confesiones, una que ha llamado especialmente la atención: el sushi, un plato que durante su infancia apenas despertaba su interés, se ha convertido en su comida favorita.

Lejos de las dietas extremas o de los discursos obsesivos sobre la alimentación, el internacional español asegura que intenta mantener un equilibrio sin convertir la nutrición en una preocupación constante. Una filosofía que encaja con la imagen que ha proyectado durante toda su carrera: la de un deportista disciplinado, pero también natural y poco dado a seguir modas.

Rodri reconoce que de niño no soportaba el sushi y ahora no puede resistirse

El propio Rodri ha explicado que su relación con la comida japonesa ha cambiado completamente con el paso de los años. "Intento comer variado, no soy muy obsesivo con este tema. Ahora el sushi es mi comida favorita. Cuando era pequeño ni le prestaba atención, probé y no me gustó nada", confesó Rodrí.

Una frase que refleja cómo evolucionan los gustos con el tiempo y que conecta con una realidad muy común. Muchos alimentos que durante la infancia generan rechazo terminan convirtiéndose en imprescindibles durante la edad adulta, especialmente cuando cambia el paladar y se amplía la variedad de experiencias gastronómicas.

En el caso de Rodri, además, el sushi forma parte de una alimentación basada en productos frescos y de calidad, algo habitual entre muchos deportistas de élite por el aporte de proteínas y pescado.

Rodri y una alimentación equilibrada sin caer en la obsesión

Uno de los aspectos que más llama la atención de las palabras del futbolista es su rechazo a convertir la comida en una obsesión. Aunque Rodri reconoce la importancia de cuidarse para rendir al máximo nivel, deja claro que no vive pendiente de contar calorías ni de seguir un régimen extremadamente estricto. Su mensaje es sencillo: comer de forma variada y mantener unos hábitos saludables sin renunciar al disfrute. "No podemos descuidarnos, pero no soy muy meticuloso con la comida, soy más abierto en ese sentido, intento comer variado, no soy muy obsesivo con este tema", ha explicado en una entrevista concedida a GQ Spain.

Ese equilibrio ha sido una constante en su carrera. Rodri siempre ha transmitido una imagen de serenidad y normalidad, muy distinta a la de otras grandes figuras del fútbol que convierten cada detalle de su preparación física en un asunto casi científico.

El secreto de Rodri Hernández, un futbolista que siempre ha apostado por la normalidad

No es la primera vez que el centrocampista sorprende hablando de su vida cotidiana. En distintas entrevistas ha explicado que nunca se ha sentido atraído por los lujos, las redes sociales o las compras impulsivas.

Incluso ha reconocido en otras ocasiones que prefiere gastar el dinero en experiencias o en aquello que realmente necesita antes que en artículos de lujo o colecciones de zapatillas exclusivas, una postura poco habitual entre futbolistas de su generación.

Esa manera de entender la vida también se refleja en su alimentación. No busca llamar la atención con dietas imposibles ni presume de seguir métodos revolucionarios. Simplemente intenta cuidarse para competir al máximo nivel.

El sushi, un alimento cada vez más presente entre los deportistas

El caso de Rodri coincide con una tendencia cada vez más extendida entre los deportistas profesionales. El sushi ha dejado de ser una comida exótica para convertirse en una de las opciones favoritas de muchos atletas gracias a su combinación de pescado, arroz y otros ingredientes frescos.

Eso no significa que cualquier tipo de sushi sea automáticamente saludable, ya que depende de la preparación y de los ingredientes utilizados, pero sí explica por qué muchos nutricionistas deportivos lo incluyen de forma habitual dentro de una alimentación equilibrada.

En el caso del internacional español, además, el cambio fue completamente espontáneo. No responde a una obligación profesional, sino a una evolución natural de sus gustos: "No la suelo ingerir mucho, pero cuando me quiero pegar un capricho voy a un restaurante de sushi. Lo que más me gustan son los makis"

El sushi ha pasado de ser un plato que no le decía absolutamente nada a convertirse en el pequeño capricho gastronómico del Balón de Oro. Un cambio que demuestra que los gustos evolucionan con el tiempo y que incluso quienes parecen tener una rutina perfectamente definida siguen descubriendo nuevas preferencias. Incluso se atreve a dar algunos tips sobre ello: "El wasabi es una cosa que no te explican nunca, pero en teoría es para desinfectar el pescado, se echa en la soja y alguna vez he cometido el error de todo el mundo de echarle mucho y que no se pueda ni tomar la soja, pero sí intento ponerle un poquito para lo que dicen más que por el sabor".