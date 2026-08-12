Rafa Jódar - Brandon Nakashima: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Jódar en el Master 1.000 de Montreal

El español Rafa Jódar y el estadounidense Brandon Nakashima se juegan el pase a su primera final de un Master 1.000

Tras romper otro techo en su aún corta carrera y alcanzar las semifinales de un Master 1.000, Rafa Jódar afronta este miércoles otro partido histórico para él, que le puede llevar a su tercera final de la temporada, la primera en un torneo de esta categoría.

Después de alcanzar hace poco más de una semana la final de Washington, donde perdió con Fritz, y en abril la de Marrakech, donde se proclamó campeón, el tenista madrileño tratará de vencer al norteamericano Brandon Nakashima, su último obstáculo antes de esta nueva final.

El destino impidió que ambos contendientes se cruzaran en Washington y ahora se verán las caras por primera vez. Allí, Fritz apartó a Nakashima de la final en un partido largo, a tres sets. Jódar sí pasó para tomarse con el propio Fritz en ese último partido, donde cayó derrotado.

Ahora se cruzan después de haber solventado sus duelos de cuartos de final con suficiencia. Rafa Jódar pasó con un gran tenis ante Arthur Fils, que ha perdido por dos veces con el español en pocos días. Mientras que Nakashima pasó menos apuros de los previstos ante el italiano Luciano Darderi, uno de los pocos top-20 que quedaban aún en el torneo canadiense.

Jódar llega de eliminar, entre otros, a Musetti, a Lehecka y a Fils, sin perder un sólo set. Sólo lo cedió en su debut ante Moutet, que le sorprendió de salida. Desde ese primer set del torneo, no ha vuelto a ceder uno y, por ranking, es el segundo favorito tras el vigente campeón, Ben Shelton. Este último se cruzará con Learner Tien en la otra semifinal.

¿A qué hora se juega el Rafa Jódar - Brandon Nakashima?

El partido entre Rafa Jódar y Brandon Nakashima correspondiente a las semifinales del Master 1.000 de Canadá 2026 tendrá lugar este miércoles 12 de agosto, día 13 ya en España.

El encuentro se disputa en el segundo turno de la pista central y está programado para que se juegue tras una semifinal de dobles y no antes de las 18:00 horas en Montreal, las 00:00 horas ya del jueves en España.

Dónde ver por TV y online el partido de Rafa Jódar en Montreal 2026

Movistar Plus+ es la cadena que tiene los derechos del Master 1.000 de Montreal y es la que retransmita los partidos de este torneo a través de sus canales. También se puede ver en Tennis TV.

En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición del Master 1.000 canadiense, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.