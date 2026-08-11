Feliciano López, ganador de 7 títulos ATP: "Rafa Jódar tiene más madurez que muchos que han sido historia del tenis"

El director del Mutua Madrid Open asegura que el joven madrileño está normalizando logros que no son propios de su edad y de su corto recorrido en el circuito ATP

Si hasta ahora se veía como una posibilidad, los últimos triunfos de Rafa Jódar ya han hecho que se lo empiecen a tomar en serio. Su presencia entre los ocho mejores a final de año no sólo no está descartada, sino que, con sus cuartos de final en Montreal, se ha metido de lleno en la lucha por ese premio final.

En el Top-3 de triunfos en el AP Tour en este 2026 y entre los diez primeros con más puntos cosechados en la presente temporada pocos podría creer que está en su primer año como profesional y que, hasta abril, no sabía lo que era estar entre los cien mejores.

Ya lo decía él hace unos días: "Hay muchos torneos en los que nunca he jugado". De hecho, todos son nuevos para él, ya que, salvo el US open que ganó de júnior o Wimbledon en el que llegó a cuartos de final, en los demás nunca había estado ni nunca se había enfrentado a estos rivales. Y no sólo se lo toma con una tranquilidad impropia de un joven de 19 años, sino que, además, les gana.

La madurez de Jódar es algo inusual

Hay quien no valora esa madurez, pero quien sí lo hace es el director del Mutua Madrid Open, un Feliciano López que supo ver muy pronto cuando Jódar apareció el jugador que llegaba. “Todo es nuevo para él, pero hace que parezca que no es nuevo. Le da igual irse a Washington que irse a jugar en tierra a Europa, y todo lo que está descubriendo es nuevo, pero no lo parece. Juega con una madurez que es impropia de un chico que está viviendo experiencias nuevas cada semana”, señala en la Cope el toledano, quien ya se felicitaba en abril ante la aparición de tres tenistas madrileños dispuestos a revolucionar el circuito (Jódar, Mérida y Landaluce).

"Es una noticia tremenda. Para el tenis madrileño y para el tenis español. El poder ver chicos que puedan acompañar a Carlitos y a Davidovich que ya está instalado ahí desde hace años en esta nueva etapa de que vive el tenis español, yo creo que es la mejor de las noticias. Es un lujo", afirmó entonces.

Feliciano López sabe de lo que habla, ya que conoce la evolución de Jódar por su cercanía. Por eso le ve en condiciones de pelear por estar entre los ocho mejores en Turín. "Tal y como va el año, no me sorprendería en absoluto que estuviese en Turín. He visto que se ha lesionado en Queen's, en Wimbledon ha ganado partidos pero no ha estado cómodo en su primera toma de contacto con la hierba, y acaba Wimbledon, descansa un poco, y final en Washington... Eso es lo que a mí me impresiona de un chico tan joven. La realidad es que cada semana está puntuando, está llegando a las rondas finales. No se trata de lanzar las campanas al vuelo y decir que este chico tiene opciones de estar en Turín, es que es la realidad", añade.

Compara a Jódar con los mejores de la historia

López ensalza el "entorno profesional" que tiene y recuerda que "este chico hace un año estaba en la universidad". Por eso pide que no le presionen más de lo que ya tiene que aguantar y que se tenga paciencia con Rafa Jódar.

"La cuestión es mantener ese nivel, que lo hará, pero tenemos que darle tiempo. En su primer año jugando Roland Garros, conseguir llegar a cuartos de final y estar cerca de los ocho mejores en un Grand Slam es algo muy complicado. Recordemos que los mejores de la historia de este deporte hacían esos números. Y que muchos que han sido historia del tenis, con 19 años, no tenían esa madurez mental que tiene Rafa a día de hoy", advierte el extenista español.