Rafa Jódar asalta el Top-10 del año tras barrer Lehecka en Montreal

El tenista madrileño alcanza los cuartos de final del Master 1.000 canadiense y se enfrentará a Arthur Fils por un puesto en semifinales

Rafa Jódar ya está entre los diez mejores de la temporada y se ha situado como 13 del mundo en el ranking ATP. Esas son las primeras consecuencias directas de su nueva exhibición en el Master 1.00 de Montreal, donde ha derrotado en octavos de final al checo Jiri Lehecka por 6-3 y 6-3 en 1 hora y 14 minutos.

El tenista madrileño se queda así como el segundo tenista con mejor ránking que sigue vivo en un torneo muy abierto, en el que vuelve a tocar su techo en los Master 1.000 con sus terceros cuartos de final tras Madrid y Roma, y donde se enfrentará a Arthur Fils por un puesto en semifinales. Será el tercer duelo entre ambos esta temporada, con un balance igualado, pero con triunfo del español en el choque que se dirimió en pista rápida, la pasada semana en Washington.

Ante Lehecka, Rafa Jódar ha elevado aún más lo ofrecido frente a Musetti o Moutet y ha ganado con mayor autoridad ante uno de los pocos rivales que mejoraban su ránking y que seguían en activo en Canadá. "He jugado muchos partidos tanto la semana pasada en Washington como ésta, ya llevo tres, pero me estoy sintiendo con mucha confianza, me estoy recuperando muy bien", señala el tenista de Leganés, que ha alcanzado los cuartos de final en siete de los últimos ocho torneos que ha disputado. Sólo Wimbledon se le resistió.

Jódar, bien con su saque, mejor al resto

Al contrario que otros partidos, Jódar elevó ante Lehecka la eficacia de su servicio y eso le permitió vivir un primer set plácido con su turno de saque. Sólo le hacía falta que su rival flojera en uno de los suyos para tener la oportunidad. Esa ocasión llegó en el octavo juego, con 4-3 a favor, y no la desaprovechó. La presión surtió efecto y Lehecka ayudó con una doble falta clave.

Tras cerrar la primera manga con su saque, la segunda la comenzó con un 'break' en blanco y ya no perdió esa ventaja. De hecho, sumó otra rotura para escaparse con un 5-2 que parecía definitivo. Ahí, con todo decidido, el español dudó por primera vez y perdió su saque. Fue un lapsus, porque al resto volvió a demostrar su superioridad y se hizo con el partido.

Ante Musetti, Rafa Jódar ya demostró que, conforme pasan los partidos y capta el saque del rival, se convierte en un peligro al resto. Frente a Lehecka, el madrileño ganó tres de los cinco turnos de saque de su rival en el segundo set y cuatro de los seis últimos que tuvo en el partido.

No piensa más allá de Arthur Fils

Y si a eso se suma la mejoría con el saque propio, era lógica la definición. "Jiri es un gran tenista en todas las facetas del juego y tuve que meterle presión con mi saque, tanto con el primero como con el segundo. Estoy muy satisfecho de cómo gestioné mis juegos al servicio", señaló a Tennis TV al final del encuentro.

Jódar no quiere pensar en que ahora es el segundo favorito ni en lo que puede venir y se centra en Arthur Fils, el próximo escollo que se le presenta. "Trato de ir partido a partido, asumiendo que cada encuentro será difícil y requerirá cosas distintas de mi tenis", sentencia.