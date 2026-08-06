Acelerón para echar a Marruecos del Mundial 2030

Una iniciativa en el Congreso sigue la estela iniciada en Portugal y aboga por la expulsión de Marruecos del Mundial 2030, cuya final trata de arrebatarle a España con la connivencia de Infantino, presidente de la FIFA. Por ahora, desde la Federación tan sólo se han postulado descartando abandonar la organización de la Copa del Mundo, pese a la presiones políticas

La organización del Mundial 2030 continúa sumando capítulos de máxima tensión pese a que aún quedan cuatro años para la celebración del evento. Si en Portugal han comenzado a saltar los primeros movimientos políticos para apartar a Marruecos de la candidatura conjunta, en España también se ha registrado una iniciativa en el Congreso para que el torneo no se dispute junto al país norteafricano.

Mientras tanto, la Real Federación Española de Fútbol también ha querido dejar clara su postura: no contempla, en ningún caso, abandonar la organización del campeonato, ni siquiera aunque Marruecos mantenga su papel como país anfitrión e incluso aunque termine acogiendo la gran final.

La posición federativa contrasta con el creciente debate político que se ha abierto en los últimos días, pero responde a una realidad muy distinta. En Las Rozas consideran que el proyecto lleva años construyéndose, que existen importantes compromisos económicos ya adquiridos y que una retirada de España tendría unas consecuencias económicas y jurídicas de enorme magnitud.

Ahora bien, mientras la continuidad de España en el Mundial no se cuestiona, sí empieza a instalarse una preocupación cada vez mayor por el reparto definitivo de las sedes y, especialmente, por el escenario que albergará la final del torneo.

La RFEF no contempla abandonar el Mundial

La Federación entiende perfectamente el debate político generado tras los últimos acontecimientos diplomáticos con Marruecos, pero insiste en que la realidad organizativa hace inviable plantear una retirada.

La candidatura conjunta se viene desarrollando desde hace años y tanto la RFEF como las distintas administraciones españolas han comprometido importantes inversiones relacionadas con infraestructuras, derechos audiovisuales, patrocinios, imagen y organización del campeonato.

En ese contexto, y según informa la Cadena SER, en la RFEF descartan por completo abandonar el proyecto ya que supondría asumir unas penalizaciones económicas de enorme calibre, además del evidente perjuicio institucional para el fútbol español. Por ello, pese a las iniciativas políticas surgidas en España y Portugal, la hoja de ruta federativa permanece inalterable: España seguirá formando parte del Mundial 2030.

La presión política aumenta: Sumar, Podemos y Vox coinciden

El debate no deja de crecer. En Portugal, el partido ecologista Livre ha solicitado oficialmente al Gobierno luso y a la Federación Portuguesa de Fútbol que reconsideren la presencia de Marruecos dentro de la candidatura compartida, argumentando razones relacionadas con los derechos humanos y con la reciente crisis migratoria vivida en Ceuta.

Su portavoz, Jorge Pinto, llegó incluso a afirmar que Portugal "no puede ser cómplice" de organizar un Mundial junto a un país que, a su juicio, "no ha demostrado ni la capacidad ni la confianza para inspirar".

En España, Sumar también ha movido ficha registrando una iniciativa parlamentaria para que el Gobierno estudie la posibilidad de retirar a Marruecos de la organización conjunta del campeonato.

A estas críticas se han sumado también otras formaciones políticas. Podemos también ha reclamado que España rompa la coordinación con Marruecos mientras que Vox ha dado un paso más registrando este jueves una proposición no de ley en el Congreso para reclamar que se revise la participación del país norteafricano como coorganizador del torneo.

La formación liderada por Santiago Abascal considera que los incidentes ocurridos en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio han deteriorado la confianza necesaria para mantener una candidatura conjunta. En su iniciativa parlamentaria sostiene que esos acontecimientos han roto las bases de cooperación sobre las que se sustentaba el proyecto compartido entre España, Portugal y Marruecos.

Las tensiones diplomáticas han trasladado el debate desde el ámbito político hasta el deportivo, aunque ni la FIFA ni las federaciones implicadas contemplan actualmente modificar la composición de la candidatura.

La ministra de Educación y Deportes, Milagros Tolón, más moderada que la oposición

Mucho menos contundente que los partidos de la oposición, la ministra de Educación y Deportes, Milagros Tolón, ha reconocido que al Gobierno le ha “sorprendido mucho” la noticia desvelada por 'The Times' y las injerencias de Gianni Infantino, ofreciendo la final del Mundial de fútbol 2030 a Marruecos a cambio de su apoyo en plena crisis de la FIFA. En los micrófonos de la Ser en Hora 25, la ministra dijo confiar en el desmentido emitido por la FIFA, y asegura que España sigue “trabajando” con el organismo futbolístico con normalidad: “Queremos y así tiene que ser que la final del Mundial sea en España”, dijo Tolón.

“España fue la que lideró con Portugal la candidatura del mundial, luego se adhirió Marruecos. Yo confío en que la final sea en España”, insistió Tolón, recordando además que España ha ganado los mundiales masculino y femenino de fútbol en las últimas ediciones.

La gran preocupación: la final

Si hay un asunto que realmente inquieta dentro de la RFEF es la sede del partido más importante del campeonato. Dentro de la Federación empieza a existir una preocupación real por la posibilidad de que la final del Mundial termine disputándose en Marruecos.

Durante meses se dio prácticamente por hecho que el Santiago Bernabéu sería la sede de la finalísima del torneo, pero el creciente protagonismo de Marruecos ha cambiado el panorama.

Las informaciones publicadas recientemente en medios internacionales, que apuntaban a un supuesto interés de Gianni Infantino por favorecer la candidatura marroquí para la final, han incrementado todavía más la incertidumbre, aunque la propia FIFA desmintió que exista decisión alguna tomada.

Sin embargo, de puertas hacia dentro nadie esconde que la batalla por la final ha entrado en una fase decisiva y admiten que hay peligro de perder la final con Casablanca exhibiendo el futuro Hassan II como gran reclamo.

El estadio Hassan II, la gran baza de Marruecos

Buena parte de las aspiraciones marroquíes pasan por el futuro estadio Hassan II de Casablanca. El recinto, actualmente en construcción, está llamado a convertirse en el mayor estadio de fútbol del planeta, con una capacidad prevista para alrededor de 115.000 espectadores.

Desde Marruecos consideran que esa infraestructura supone un argumento difícil de igualar para la FIFA. La espectacular capacidad del estadio, unida a su diseño vanguardista y al impacto mediático que tendría una final en semejante monumento al fútbol, forman parte de la estrategia con la que Rabat pretende convencer al máximo organismo del fútbol mundial.

Frente a ello, España mantiene la candidatura del Santiago Bernabéu como principal aspirante para albergar la final, respaldándose en la experiencia organizativa del país, la tradición futbolística y la modernización integral del estadio madridista.

Infantino, en el centro de todas las miradas

El papel del presidente de la FIFA continúa alimentando las especulaciones. Las buenas relaciones institucionales entre Gianni Infantino y Marruecos han provocado numerosas interpretaciones estos últimos días, especialmente después de la reunión celebrada en Rabat con parte de su núcleo de confianza en plena crisis interna del organismo.

Aunque la FIFA ha negado tajantemente que exista una decisión sobre la sede de la final asegurando que esta decisión se dará a conocer a su debido tiempo, en España se sigue con enorme atención cada movimiento relacionado con el máximo dirigente del fútbol mundial.