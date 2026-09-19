El ex del Betis Ramón Planes encuentra nuevo destino en México

Tras pasar por Barcelona, Betis o Al-Ittihad, Ramón Planes llegará a Juárez para intentar revertir la situación de un equipo que no ha empezado bien el Torneo Apertura 2026

Ramón Planes es lo que se conoce como 'un culo inquieto', una persona muy activa, incapaz de estar quieta o que se aburre con facilidad de la rutina. El catalán tiene una dilatada trayectoria profesional a sus espaldas, donde le ha ido bien casi en todos sus proyectos, pero la nota dominante es que también ha ido moviéndose por el mundo del fútbol buscando retos nuevos. Clubes como Getafe, Espanyol, Tottenham, FC Barcelona o Real Betis saben muy bien lo que es contar con Ramón Planes en su dirección deportiva. De hecho, en Heliópolis todavía siguen aprovechando su trabajo para engordar las arcas del club, como pasó hace unos meses con el suculento traspaso de Sergi Altimira al Sporting Clube de Portugal.

La marcha de Planes del Betis para irse al Al-Ittihad de Arabia Saudí sorprendió a muchos, aunque la explicación era meramente económica. El catalán se cansó y decidió cambiar de aires, sonando hace unos meses como candidato para la dirección deportiva del AC Milan, algo que no se llegó a concretar. Desde entonces estaba sin equipo, habiendo decidido probar suerte otra vez lejos de España.

Planes ha hecho las maletas y se ha marchado a México, donde parece que se hará cargo de la estructura deportiva del FC Juárez, sustituyendo en el cargo a Andrés Fassi, que se marchó del club mexicano tras tres temporadas.

El catalán ya ha sido visto en las instalaciones de los Bravos en México, aunque todavía no existe anuncio oficial por parte del FC Juárez, que sí que comunicó el pasado día 17 la salida de mutuo acuerdo de Fassi.

La misión de Ramón Planes en Juárez no será sencilla, puesto que el momento que atraviesa el club mexicano es bastante delicado. Los Bravos han perdido los primeros ocho partidos del Torneo Apertura 2026, habiendo recibido 23 goles y marcando sólo cuatro. Se han convertido en el primer club que arranca un torneo corto perdiendo los ocho primeros encuentros. Es por eso que la necesidad de reforzar la plantilla para encontrar soluciones deportivas es vital para comenzar a sumar puntos y cambiar la situación.

Todavía quedan nueve jornadas para que concluya el Apertura 2026, por lo que son muchos los puntos en juego para que el equipo de Juárez logre recuperarse. El reto no es pequeño, muy del estilo de los que le gustan a Ramón Planes, que, como decíamos antes, suele ser capaz de llevar a buen puerto los proyectos en los que se embarca.