El Betis se embolsa un dineral gracias al trabajo de Ramón Planes

El traspaso de Sergi Altimira al Sporting Clube de Portugal es el último de una serie de movimientos que han permitido al club verdiblanco recaudar unos 60 millones de euros gracias a los fichajes que realizó en su día el director deportivo catalán quien estuvo sólo siete meses en la entidad bética

En el fútbol profesional actual es clave tener un director deportivo de primer nivel. No sólo para construir y tener un equipo competitivo sino también para realizar fichajes y ventas que mantengan la economía del club totalmente equilibrada. Lo sabe muy bien el Real Betis que, con el paso del tiempo, ha recogido los frutos de las operaciones que realizó en su día Ramón Planes, que se encargó de la parcela deportiva por siete meses sólo, de mayo de 2023 a enero de 2024, con futbolistas como Chadi Riad, Ayoze Pérez, Álex Collado, Johnny Cardoso y, por último, Sergi Altimira.

La operación de Sergi Altimira, la última gran plusvalía hecha por el Real Betis

Ramón Planes llegó en mayo de 2023 al Real Betis y con el paso del tiempo ha dejado su huella en el club verdiblanco ya que realizó muchos fichajes que, a largo plazo, han dado una gran cantidad de dinero.

Uno de los futbolistas que fichó Ramón Planes y por el que el Real Betis ha conseguido mucho dinero este mismo verano es Sergi Altimira. El centrocampista fue firmado por unos 2 millones de euros, procedente del Getafe CF, y hace unas semanas ha sido vendido al Sporting Clube de Portugal a cambio de 18 millones de euros más variables.

No ha sido el único, ya que en veranos anteriores también se han producido movimientos similares gracias a incorporaciones que hizo Ramon Planes. Uno de los mejores fue el de Chadi Riad al que compró por 3 millones de euros y luego obtuvo una plusvalía de unos 7 millones de euros al venderlo al Crystal Palace. Igualmente inteligente fue el fichaje de Ayoze Pérez que llegó gratis del Leicester City y que dejó 4 millones de euros en la caja del Real Betis después de que el Villarreal CF abonara su cláusula de rescisión. Otra operación satisfactoria fue el traspaso de Álex Collado al Al-Shamal por el que el Real Betis obtuvo 2 millones de euros limpios porque el extremo llegó gratis del FC Barcelona.

El último de los grandes beneficios que ha conseguido el Real Betis gracias a Ramón Planes es con Johnny Cardoso al cual fichó por 6 millones de euros procedente de Internacional para luego traspasarlo por unos 25 millones de euros al Atlético de Madrid.

Ez Abde, el posible último pelotazo del Real Betis gracias a Ramón Planes

Puede que no se quede ahí los beneficios para el Real Betis gracias a su antiguo director deportivo Ramón Planes, ya que aún puede salir Ez Abde que cuenta con el interés de muchos equipos grandes de Europa.

Ez Abde fue una apuesta personal de Ramón Planes cuando era director deportivo del Real Betis. El ejecutivo ya apostó por el extremo cuando estaba en el FC Barcelona al ficharlo del Hércules y cuando se fue para el club verdiblanco no dudó en reclutarlo de nuevo, pagando 7'5 millones de euros.

Ahora Ez Abde está valorado en 40 millones de euros por la página de referencia Transfermarkt y cuenta con el interés de equipos de la Premier League, lo que ha hecho que el internacional marroquí aprenda inglés. Con todo, en el Real Betis exigen por Ez Abde 60 millones de euros.