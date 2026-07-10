Pau López maneja una importante oferta para salir del Betis: el Mallorca intenta convencerle

Álvaro Valles arrancará la 26/27 como teórico portero titular del conjunto verdiblanco y desde tierras baleares intentan convencer al catalán con un buen contrato y la promesa de convertirle en el líder del nuevo proyecto

El Real Betis fichó el pasado verano a dos porteros que llegaron en igualdad de condiciones para competir por una titularidad que comenzó ostentando Pau López y que indiscutiblemente acabó siendo propiedad de Álvaro Valles, quien arrancará con mucha ventaja esa misma carrera para esta próxima campaña 2026/2027.

En teoría, la idea es repartir competiciones entre ambos, con el canterano Manu González como alternativa y ocupando el sitio del retirado Adrián San Miguel; pero el club siempre ha mantenido una puerta abierta a estudiar ofertas por el catalán que empujarían a Manu Fajardo a buscar de nuevo un cancerbero en el mercado estival de transferencias. En este contexto, desde Palma de Mallorca no desisten de su deseo de convencer a Pau López (31 años) para que se convierta en el nuevo portero del RCD Mallorca.

La oferta del Mallorca a Pau López: el líder del proyecto del ascenso

Así lo ha adelantado el periodista Tomeu Maura desde el portal 'Fútbol desde Mallorca', donde ha explicado que el club balear le ha ofrecido un jugoso contrato de cuatro temporadas en el que mantendría su actual sueldo y le ha hecho saber que no sólo sería el meta titular, sino que llegaría con el rol de líder de un proyecto para volver cuanto antes a LaLiga EA Sports.

La misma información asegura que el CEO del RCD Mallorca, Pablo Ortells, y el entrenador, Luis García, han remarcado el nombre de Pau López en esa parte esencial de la hoja de ruta para planificar la 26/27 que pasa por buscar a un portero de primer nivel que no tenga en la actualidad un papel preponderante en su equipo y que acepte dar un pasito para atrás para ayudar a los bermellones a volver a la élite por la vía rápida. Ya usaron esta misma estrategia con Manolo Reina, que pasó de la antigua Segunda B a Primera.

Pau López no contempla marcharse del Betis a pesar de su teórica suplencia

Pau López tiene firmado con el Betis hasta el 30 de junio de 2028 y la pasada temporada sólo pudo sumar 1.440 minutos repartidos en 16 partidos entre LaLiga (9) y la UEFA Europa League (7), con 22 goles encajados y tres porterías a cero. Sin embargo, como ya ha venido explicando ESTADIO Deportivo, el gerundense valora de manera muy positiva la primera temporada de su segunda etapa en el Real Betis y no tiene la más mínima intención de forzar una salida.

Concentrado en los primeros entrenamientos de pretemporada, ésa ha sido su respuesta a los tanteos desde las Islas Baleares, donde Ortells admite que será difícil convencerle aunque no renuncia al optimismo. De hecho, mantiene congelada la renovación del veterano Pichu Cuéllar y aún no ha movida ficha con Lucas Bergstrom, que entra en su último año de contrato. Cabe recordar que Leo Román se marchó traspasado al RC Deportivo de La Coruña por nueve millones de euros.

Mallorca y Betis se han visto emparejados en las últimas ventanas de fichajes; pero nunca han llegado a cristalizar negociaciones. Los sevillanos se interesaron en el pasado por jugadores como Martin Valjent, Dominik Greif, Pablo Maffeo o Jan Virgili; mientras que desde las islas tampoco lograron hacerse en su día con Rodri Sánchez o con Ez Abde, entre otros.