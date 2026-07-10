Isco Alarcón y Fran García ya son inseparables en el Betis: "¡Le di una asistencia!"

El equipo verdiblanco se ha ejercitado este viernes por segunda vez en Alemania con la novedad del recién fichado lateral zurdo, que coincidió en el Real Madrid con Isco, con Álvaro Fidalgo... y con Dani Ceballos

El Real Betis ha realizado este viernes su segundo entrenamiento en Harsewinkel, localidad alemana donde el equipo de Manuel Pellegrini abordará una concentración de 10 días y enclave que ha vuelto a deparar una novedad importante. Si en la jornada de trabajo de este pasado jueves se vivió el estreno del mediocentro uruguayo Facundo Bernal, el primer fichaje oficial del club verdiblanco para la próxima temporada, en esta segunda sesión en tierras germanas se ha sumado Fran García, el segundo y hasta la fecha el último refuerzo anunciado para la 2026/2027.

También se espera que en las próximas horas se una a la concentración Antony Matheus dos Santos, que tenía permiso del club para sumarse unos días más tarde a los entrenamientos del Betis y podría ser la novedad del sábado. Esta nueva sesión ha contado también con la presencia del CEO del Real Betis, Ramón Alarcón, y del director deportivo, Manu Fajardo.

Ambos viajaron a Alemania acompañando al propio Fran García y no han querido perderse un detalle del entrenamiento, así como han aprovechado para intercambiar impresiones con Manuel Pellegrini. El conjunto heliopolitano estará en Harsewinkel hasta el próximo 18 de julio, día en el que pondrá el broche al 'stage' con la disputa del primer partido amistoso estival frente al SF Lotte, equipo de la Regionalliga West, la cuarta división del fútbol germano.

Fran García, inseparable de Isco Alarcón en su primer día como bético

Fran García se reencuentra en el Betis con Álvaro Fidalgo, su compañero en el Real Madrid Castilla, e Isco Alarcón, de quien ha sido una sombra en su primer día como verdiblanco. A este grupo aún se podría sumar Dani Ceballos. "Con Álvaro estuve dos años en cantera y fue uno con los que debuté con el primer equipo (del Real Madrid), en el Santiago Bernabéu contra el Melilla. Justo ese día di una asistencia a Isco en uno de los goles", explicó el lateral zurdo manchego a los medios del club.

"Tengo una buena relación con Álvaro, de varios años, y con Isco, de cuando subía desde cantera. Me quedo con estos buenos recuerdos", añadía el flamante refuerzo, que se ha pegado al mediapunta malagueño desde el minuto uno, tal y como se puede ver en las imágenes compartidas por el Real Betis; especialmente en un momento de complicidad entre ambos y Manu Fajardo durante la charla inicial de Pellegrini.

El calendario de pretemporada para los que no viajaron a Alemania

En la Ciudad Deportiva Luis del Sol, en Sevilla, se ha quedado ejercitándose Aitor Ruibal, a quien aún le quedan por delante dos meses para dejar atrás su operación de menisco y poder volver a los terrenos de juego. Unos días más de vacaciones tendrá el también convaleciente Ez Abde, que se lesionó a las puertas del Mundial, mientras que la incorporación del resto de los internacionales será por goteo.

Empezando por los canteranos, ya que Manu González y José Antonio Morante quedarán liberados este próximo sábado, día en el que España juega la final de la Euro sub 19 ante Alemania. Luego, el meta y el extremo se sumarán al grupo de canteranos que han recibido la llamada de Manuel Pellegrini: Óscar Masque, Emmanuel N'Goran, Carlos de Roa, Gnangoro Bouare, Iván Corralejo, Rica Fúnez, Borja Alonso, Rodrigo Marina y Kwame Sosu; además de Pablo García y Ángel Ortiz.

Al regreso de Alemania, y de manera escalonada dependiendo del tiempo que hayan estado en competición, se irán sumando Álvaro Fidalgo, Juan Camilo Cucho Hernández y Giovani Lo Celso, que aún sigue en competición. El mexicano y el colombiano fueron eliminados en los octavos de final del Mundial 2026, como el marroquí Sofyan Amrabat. En dieciseisavos se despidió el congoleño Cédric Bakambu. Los dos últimos representantes béticos, el argentino Lo Celso y el suizo Ricardo Rodríguez se medirán en cuartos de final.