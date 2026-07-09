Durísima sanción para Novak Djokovic por su pérdida de papeles en Wimbledon

Ya se conoce la alta cuantía que debe pagar por lo vivido ante Safiullin, a la que tendrá que añadir el serbio la que le habrá caído por sus improperios en cuartos frente a Auger-Aliassime

Novak Djokovic vuelve a estar a dos pasos de hacer historia. En semifinales de Wimbledon un año más -no baja de ahí desde hace nueve años-, Jannik Sinner vuelve a ser el gran obstáculo que le espera para acercarse a ese Grand Slam número 25 que convertiría en el tenista con más títulos de este nivel, tanto en el circuito masculino como en el femenino.

En Australia ya superó este escollo, pero luego se topó con Carlos Alcaraz en la final. Y ahora debe ganar al incontestable número uno del mundo, su verdugo el pasado año en estas pistas y, también, el vigente campeón del torneo londinense.

Llegar hasta aquí le ha costado mucho al tenista serbio. Se ha dejado sets en todas las rondas menos en la segunda, que le enfrentó a Stefanos Tsitsipas. Y, en cuartos de final, tuvo que resolver su partido ante Felix Auger-Aliassime en el 'match tie break' del quinto set y acabar cerca de a medianoche.

Su tenis no necesita descubrirse y los líos en los que se mete, tampoco. El tenista balcánico se jugó ser descalificado en el partido de octavos ante el ruso Roman Safiullin cuando, tras perder su saque en el tercer set, lanzó una bola hacia el otro campo que, de haber golpeado en alguien, habría provocado su adiós automático al torneo.

Roddick temió la expulsión de Djokovic

"Le rompieron el servicio y lanzó la pelota al otro lado de la pista, hasta la valla, y la atravesó por completo. O sea, no había recogepelotas cerca. Fue otra vez hacia la valla, pero, en fin, me recordó a aquel US Open cuando lanzó una pelota contra la valla", en un duelo contra Carreño, le dio a un juez de línea y fue expulsado.

No fue la única controversia que vivió en ese partido, donde ya había recibido un 'warning'. El árbitro no tuvo en cuenta este último gesto -el lanzamiento de la bola-, ya que una segunda sanción le habría supuesto la pérdida de puntos. Djokovic, previamente, ya había protestado y lanzado improperios en serbio, aparte de decir claramente 'bullshit' (mierda), entendible por el árbitro, lo que le costó dicho 'warning'.

Su actitud en ese partido se ha saldado finalmente con una multa de 7.500 dólares por el concepto de 'audible obscenity' (obscenidad audible). No se han tenido en cuenta sus otras palabras ni la acción que le pudo costar el torneo y sólo ha sido sancionado por esa obscenidad.

Djokovic carga contra Wimbledon

Pese a esa advertencia, las reclamaciones de Djokovic no se han quedado ahí. Y en cuartos de final se volvieron a repetir imágenes ya típicas en sus partidos. El serbio parece motivarse 'montando esos numeritos' y suele sacar su mejor tenis tras los mismos.

En ese duelo ante Auger-Aliassime, su mayor enfado llegó cuando le cerraron el techo de la pista central a la finalización del segundo set. "El otro día no quisieron cerrar el techo hasta las 20:30 horas. Ahora quieren hacerlo a las 19.40. Todavía podemos jugar otro set completo al aire libre. Este es un torneo de césped, al aire libre... ¿Dónde está la coherencia?. Están muy orgullosos de sus reglas, pero ni siquiera las cumplen. Ni ustedes saben cuál es la regla", señaló el serbio, muy enfadado porque acababa de perder ese segundo set.

El supervisor mencionó que habían tomado la misma decisión en el partido de Jannik Sinner, pero no conveció al serbio. "Con Jannik no me importa lo que pase. Estoy hablando de nuestro partido", añadió.

No ha trascendido la multa que habrá recibido por este último encuentro, aunque las autoridades del torneo consideraron inapropiada su actitud y Novak Djokovic habrá tenido que pasar por caja.