Karolina Muchova - Coco Gauff: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Zverev en Wimbledon 2026

Karolina Muchova y Coco Gauff abren las semifinales femeninas de Wimbledon, en una edición de grandes sorpresas

Coco Gauff, la única de las grandes favoritas que sigue viva a estas alturas, se juega alcanzar la final de uno de los dos Grand Slam que le hacen falta cuando apenas había llegado sin expectativas al mismo. Y se enfrenta a una Muchova que llega con menos desgaste y que le ha ganado recientemente en su último duelo.

Gauff ha sufrido, ha tenido que remontar y ha vivido partidos difíciles casi desde el principio de esta edición de Wimbledon. Solana Sierra o Jessica Pegula, especialmente, se lo pusieron muy difícil. Pero sigue ahí y a estas alturas es muy peligrosa.

A Muchova, en cambio, se le ha ido abriendo más el cuadro con la eliminación de las principales favoritas, aunque tampoco lo ha tenido fácil y ha demostrado un gran nivel en este tramo final, cuando ha tenido que ganar a la excampeona Barbora Krejcikova y a una 'renacida' Naomi Osaka. La checa viene de ganar en Bad Homburg y ha demostrado que se desenvuelve muy bien en hierba y que se encontraba en un gran momento antes de aterrizar en Wimbledon.

Se trata de dos jugadoras que se conocen muy bien, ya que se han enfrentado hasta en siete ocasiones previas. Gauff ganó las seis primeras, pero en la última cayó, en Stuttgart, hace poco más de dos meses. Un aviso para lo que puede ocurrir hoy.

¿A qué hora se juega el Karolina Muchova - Coco Gauff?

El partido entre Karolina Muchova y Coco Gauff correspondiente a las semifinales femeninas de Wimbledon 2026 tendrá lugar este jueves 9 de julio. El encuentro se disputa en el primer turno de la pista central, por lo que el choque se prevé que comience a las 14:30 horas -hora peninsular española-.

Dónde ver por TV y online el partido de Karolina Muchova y Coco Gauff en Wimbledon 2026

Movistar+ tiene los derechos en España de este Grand Slam desde hace mucho tiempo y los partidos se pueden ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

El tenis femenino tiene su principal acogida en el canal #Ellas (dial 53). Y Movistar+ también se han habilitado hasta diez señales simultáneas incluidas dentro del paquete Deportes+, para que los aficionados puedan seguir también la actividad de las pistas secundarias, sobre todo en los primeros días.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición de Wimbledon, con especial atención a lo que han hecho los tenistas españoles.