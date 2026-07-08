Djokovic calla bocas en Wimbledon y Zverev amenaza a Carlos Alcaraz

El serbio ha conseguido su billete para semifinales después de una batalla titánica de cinco sets. El germano se ha clasificado por primera vez para los cuartos de final del Grand Slam británico

Alexander Zverev cerró el triunfo que quedó pendiente el lunes por el toque de queda horario en Wimbledon ante el checo Jiri Lehecka y, en cuatro sets (6-4, 7-5, 3-6 y 7-6(4),se clasificó por primera vez en su carrera para los cuartos de final de Wimbledon.

El jugador germano, flamante campeón de Roland Garros, se medirá en el siguiente tramo al estadounidense Taylor Fritz que salió ganador el lunes de su partido contra el kazajo Alexander Bublik.

Redondeó el trabajo Zverev aunque le costó reanudar el choque suspendido el lunes. A las 23.00 horas Wimbledon apaga las luces y todos los partidos, sean cuales sean, se detienen y se dejan para el día siguiente. Así ocurrió con el partido de cierre de los octavos, a pesar de que la ventaja era clara para el jugador hamburgués.

En el momento de la suspensión, Zverev ganaba por 6-4, 7-5 y 3-3. El partido se retomó en la segunda sesión de este martes y fue el checo el que entró mejor. De hecho, con saque en mano, ganó tres juegos seguidos y se apuntó la manga. El alemán no había siquiera asimilado la vuelta al partido. Todo cambió después en el cuarto parcial que supuso la victoria del germano. Ambos mantuvieron el saque, no lo cedieron, y la situación se resolvió en el desempate donde el tercer jugador del mundo impuso su solvencia con el servicio y cerró el triunfo pendiente después de un total de tres horas y media de partido.

Ninguno había estado antes en los cuartos de final del All England Club. Zverev, que no ha brillado tanto como en Roland Garros, solo cedió un set de camino a la cita con Lehecka y superó a Alexandr Blockx, Valentin Royer y Marcos Giron.

A la cuarta fue la vencida para Zverev, quien volvió a octavos ante un rival con el que había jugado ya dos veces antes, con una victoria para cada uno. Por primera vez como ganador de Grand Slam, el que ganó en París semanas atrás. Son sus decimoctavos cuartos de final en un total de Grand Slam, justo en el torneo grande en el que menos ha brillado.

El germano, que puede arrebatar el número dos del mundo a Carlos Alcaraz si llega a la final en Londres.

Djokovic se medirá a Sinner

En un partido épico, superior a las cinco horas de lucha, el serbio Novak Djokovic consiguió ganar al canadiense Felix Auger Aliassime, tercer favorito (7-6(10), 3-6, 6-3, 6-7(4) y 7-6(10-4) y alcanzó su decimoquinta semifinal en Wimbledon, la octava consecutiva, que le impulsa a un cara a cara con el italiano Jannik Sinner, vigente campeón, con el que se disputará el pase a la final.

El siete veces campeón en el All England Club tardó 5 horas y cuarto en superar al canadiense que mantuvo siempre el pulso y aguantó al ganador de veinticuatro Grand Slam en un duelo que a partir del tercer set se disputó con el techo cerrado y que estuvo amenazado de suspensión por el toque de queda tradicional en Wimbledon.

El serbio, que jugó su partido número 50 a cinco sets en Grand Slam, el mayor de cualquier jugador en la Era Abierta consiguió su victoria 107 en el All England Club para instalarse en la semifinal que jugará contra el vigente campeón, el italiano Jannik Sinner. Y ahora que digan que no está para partidos de cinco sets.