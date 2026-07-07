Fuego cruzado entre varios tenistas por los cambios radicales que va a hacer la ATP

Tras la rebelión por las ganancias en los Grand Slam, se aventura una pelea más dura por la revolución que se quiere hacer en dobles y que ya ha provocado un terremoto

Aunque Wimbledon supo atajar pronto la rebelión de los tenistas con sus exigencias de que elevaran sus ganancias en los Grand Slam, la ATP se ha encargado de promover otra rebelión que va a dar más guerra. La única diferencia con respecto a la anterior es que no tiene la misma repercusión la queja de los Sinner, Sabalenka, etc. que la de los mejores tenistas que habitualmente juegan el circuito de dobles.

Después de que se filtraran los cambios que se quieren hacer en este circuito de dobles, los jugadores estallaban con un comunicado en el que hacían público todos los cambios que la ATP quiere realizar. Entre ellos, cuadros de dobles más pequeños, concentrando mayor cantidad de dinero entre menos jugadores. "Todo esto está sucediendo sin transparencia y con una falta de comunicación con los jugadores que serán los que más vean perjudicadas sus carreras. Creemos que esta decisión es errónea y el camino incorrecto para nuestro deporte. (...) Todos somos jugadores de tenis profesionales y muchos de nosotros hemos encontrado el éxito en el dobles. El dobles siempre ha sido una parte integral del tenis, que se juega en cada Grand Slam, Juegos Olímpicos o Copa Davis y siempre ha sido parte de la identidad de nuestro deporte", indicaban los jugadores en el comunicado.

Esta modalidad ya ha sufrido recortes en los últimos años con la introducción del 'punto de oro' para decidir un juego que está igualado a 40, y que se quería introducir también en individuales, aunque de momento no se ha hecho ante la oposición de los jugadores. Y también, con la eliminación del tercer set, que ahora se decide en un 'match tie break' al mejor de diez puntos.

Hasta ahí una batalla que se aventura larga y de la que sólo se ha visto el primer capítulo, pero la tensión se ha visto desbordada después de que el tenista norteamericano Reilly Opelka haya metido baza y, con un comentario en las redes sociales, haya encendido el debate.

Opelka critica al dobles y forma el lío

"El problema no está en el circuito de dobles, sino en los jugadores de dobles que van más allá de Marcel Granollers, Horacio Zeballos y Edouard Roger-Vasselin", publicaba Opelka. El tenista norteamericano metía el dedo en la llaga al señalar que la mayoría de los tenistas que juegan en esta modalidad son auténticos desconocidos para los aficionados al tenis.

Eso ha encendido el debate, con afirmaciones en contra y a favor. Y también con la reacción de algunos de los tenistas implicados. Entre ellos, Henry Patten, actual número uno del mundo de dobles junto a Harri Heliovaara, quien se lo tomó con ironía y publicó una foto de un partido de Opelka con muy poco público en las gradas y hastagh (#saveopelka) con en el que mandaba un claro mensaje de que Opelka tampoco ilusiona.

No ha sido el único, ya que otros tenistas también le han contestado en un debate que va a seguir abierto, ya que la ATP mantiene sus intenciones de profundizar en sus cambios en el circuito de dobles en los dos próximos años.