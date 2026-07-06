El Betis arrancará la pretemporada sin Antony

La plantilla verdiblanca se someterá mañana a los reconocimientos médicos y el miércoles viajará a Alemania con cinco ausencias, entre ellas el brasileño y Abde, que gozará de unos días más de permiso tras lesionarse con su selección antes del Mundial

El Real Betis cuenta ya las horas para ponerse en marcha y comenzar a preparar una ilusionante temporada 26/27 que estará marcada por el regreso a la Champions después de 21 años. Para ello, los profesionales verdiblancos deberán pernoctar ya esta noche en la capital hispalense, para mañana martes someterse a los habituales reconocimientos médicos y, sin tiempo que perder, viajar el miércoles con destino a la ciudad alemana de Harsewinkel.

Sin Cucho Hernández, Lo Celso y Fidalgo, que arranca sus vacaciones

Dicha localidad germana será el escenario del primer 'stage' de pretemporada hasta el sábado 18 de julio, cuando tendrá lugar el primer amistoso ante el modesto SF Lotte. Pero en lex expedición bética que ponga rumbo al país teutón habrá varias ausencias. No estarán obviamente Cucho Hernández y Giovani Lo Celso, que buscarán mañana martes su pase a cuatros de final del Mundial con Colombia y Argentina, respectivamente. Tampoco Álvaro Fidalgo, que inicia sus vacaciones tras quedar eliminado con México esta pasada madrugada.

Abde ha estado recuperándose en una clínica especializada en Francia

Por su parte, Ez Abde no ha podido participar en el Mundial por una inoportuna lesión de ligamentos en la rodilla derecha sufrida en un amistoso previo ante Noruega. Pero el extremo, que llegaba a la cita como una de las estrellas de Marruecos, sí estuvo concentrado con su selección e incluso presenció 'in situ' el estreno ante Brasil, por lo que se daba por hecho que también gozaría de un mayor tiempo de descanso.

Tras volver a mediados del pasado mes de Estados Unidos y pasar unos días en el Elche junto a su familia, el de Beni Melal puso rumbo a Francia y allí comenzó la primera fase de la rehabilitación de su lesión. En concreto, en un centro especializado en dolencias de rodilla, en una decisión que fue consensuada con los servicios médicos del Real Betis, permitiendo que el jugador haya podido alternar el trabajo de recuperación con sus vacaciones, desconectando de su rutina diaria en Sevilla.

Aitor Ruibal, también lesionado

Ahora disfrutará todavía de unos días más de permiso, pero se espera que en breve pueda sumarse al grupo, aunque sea para trabajar al margen, algo que deberá hacer también Aitor Ruibal. En su caso, el catalán fue operado en el mes de mayo de los problemas que arrastraba en el menisco externo de su rodilla derecha y, aunque se van cumpliendo los plazos previstos, no solo no estará para el inicio de la pretemporada, sino que se da por hecho que se perderá las tres o cuatro primeras jornadas de LaLiga 26/27.

Antony, con permiso del club por asuntos personales

Con todo, el polivalente futbolista de Sallent de Llobregat sí está citado junto al resto de la plantilla, al contrario que Antony, que será la gran ausencia en la vuelta al trabajo. El club verdiblanco ha permitido que el brasileño se incorpore más tarde por unos asuntos personales, esperándose que lo haga a finales de semana, ya en la concentración que tendrá como cuartel general Hotel-Residence Klosterpforte, situado en la región de Renania del Norte-Westfalia.

Reforzado por Facundo Bernal, los canteranos y los cedidos

La única cara nuevo, por su parte, será la del pivote uruguayo Facundo Bernal, que aterrizará este mismo lunes en Sevilla tras el acuerdo alcanzando con el Fluminense para su fichaje. Junto a él, Manuel Pellegrini reforzará su plantel en estos primeros días de trabajo con un buen número de canteranos (Óscar Masqué, Emmanuel N’Goran, Carlos de Roa, Gnangoro Bouare, Rica Fúnez, Iván Corralejo, Borja Alonso, Kwame Sosu y Rodrigo Marina), a los que sumarán más adelante Morante y el meta Manu González, presentes en el Europeo sun 19. Además, también regresan los cedidos Iker Losada, Gonzalo Petit y Guilherme Fernandes, que podría concretar su salida en breve.

Isco, a tope desde el primer día

Pero, sin duda, uno de los grandes protagonistas en la vuelta al trabajo será Isco Alarcón, ya de vuelta en Sevilla, donde permaneció un tiempo una vez acaba la temporada para trabajar en su puesta a punto y llega a tope desde el comienzo. También lo han hecho Bartra y Ángel Ortiz, los otros jugadores que acabaron tocados el pasado curso, siendo por otro lado cinco las bajas confirmadas: Adrián San Miguel, Bakambu, Ricardo Rodríguez, 'Chimy' Ávila y el traspasado Sergi Altimina. Queda en el aire, por su parte, la situación de Sofyan Amrabat, con el que se negocia con el fenerbahçe para recuperarlo.