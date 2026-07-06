Nueva reunión a la vista entre el Betis y Dani Ceballos: ligeras diferencias y otra oferta formal sobre la mesa

De momento, las negociaciones emprendidas la pasada semana no han dado como resultado el acuerdo económico esperado. En las próximas horas ambas partes volverán a sentarse, mientras no cesa el interés de otros clubes en el utrerano

El Real Betis y Dani Ceballos parecen condenados a entenderse. Pero, de momento, las primeras reuniones formales mantenidas a lo largo de esta pasada semana no han cristalizado en un acuerdo económico. Una vez desvinculado del Real Madrid, y como agente libre, al utrerano no le faltan pretendientes. Pero su objetivo sigue siendo volver a enfundarse la elástica de las trece barras nueve años después. Es su prioridad absoluta y por ello ha ido rechazando hasta ahora los acercamientos de otros clubes, si bien habrá que ver hasta dónde está dispuesto a rebajar su sueldo, pues ya se ha tenido que rascar el bolsillo para que tenía asegurados en el conjunto blanco hasta 2027.

El Real Betis pone por arriba a Isco y Antony

Obviamente, el club verdiblanco no le puede pagar dicha cantidad. De ello es consciente el centrocampista, que también ha conocido que la intención de la entidad que preside Ángel Haro es colocarlo en un segundo escalón salarial, por debajo de Isco Alarcón, como ya se daba por hecho, y también del brasileño Antony. Desde La Cartuja se mantienen firmes en este sentido y tratan de hacer ver a su ex canterano que su deseo de volver debe al mismo tiempo encajar en los parámetros económicos que se manejan, pues no se van a hacer locuras pese a los ingresos millonarios que traerá la Champions.

El enigmático mensaje de Dani Ceballos

Por su parte, el protagonista, cuyas exigencias económicas no se ajustan por ahora a los niveles salariales del Real Betis, considera que ya ha realizado un importante esfuerzo para conseguir que no haya que pagar un traspaso, sorprendiendo este pasado viernes con una reflexión expresada a través de sus redes sociales que pareció ser un mensaje sobre la negociación. "Quien te quiere, encuentra la forma. El que no quiere, encuentra la excusa. Así de simple", apuntó.

Sea como fuere, a pesar de las ligeras diferencias, existe optimismo en alcanzar un final feliz en este culebrón que lleva escrito innumerables páginas. No en vano, han sido varios los mercados en los que Dani Ceballos se ha dejado querer en los últimos años, yendo a por él desde el Benito Villamarín con más o menos fuerza según el caso. De hecho, muchos en el seno del club no le perdonaban que en 2023 acabase renovando con el Real Madrid en lugar de volver gratis, pero esas viejas rencillas han quedado olvidadas ante el convencimiento de que podría ser un refuerzo de lujo para Manuel Pellegrini.

El Ajax apuesta fuerte por Ceballos, con bastantes más 'novias'

Así pues, está previsto en los que primeros días de esta semana se produzca un nuevo contacto directo entre las partes, como indicael periodista Matteo Moretto, que recuerda que el Ajax de Ámsterdam no solo sigue interesado, sino que le ha presentado una importante propuesta por escrito. El conjunto neerlabndés, de hecho, sí estaba dispuesto a pagar por su fichaje y había alcanzando un acuerdo por 6 millones de euros con Florentino Pérez, pero Ceballos lo tumbó, como hizo el pasado verano con su pactada venta al Olympique de Marsella.

Pese a la presencia en sus filas de Míchel, ex técnico del Girona, al utrerano no le atrae a priori la posibilidad de poner rumbo a la Eredivisie. Además, también se ha venido apuntando un sondeo realizado por el Atlético de Madrid, así como el interés del Villarreal o la Juventus, ambos dispuestos a ofrecerle más dinero del que podría ganar en el Real Betis. También desde Arabia Saudí ha sido tentado. Y por parte de un importante club de Turquía. Pero Dani Ceballos sigue en sus trece de volver a casa. Falta que las piezas del puzle encajen.