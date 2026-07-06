Portugal - España: alineaciones probables, canal y dónde ver en TV hoy el partido de octavos de final del Mundial 2026

Portugal y España dirimen un derbi ibérico en busca de un puesto en los cuartos de final del Mundial; la oportunidad oportunidad de Ronaldo contra la primera de Lamine Yamal

Portugal - España: alineaciones probables, canal y dónde ver en TV hoy el partido de octavos de final del Mundial 2026Imago.

Ha llegado la hora de la verdad para España. Los hombres de Luis de la Fuente quieren volver a unos cuartos de final de un Mundial, cosa que no consiguen desde Sudáfrica 2010, cuando levantaron el título, y para ello deberán imponerse a la siempre complicada Portugal de Cristiano Ronaldo.

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Dallas será testigo de uno de los mejores encuentros de los octavos de final donde se enfrentan el sueño del primer Mundial de Cristiano a la ambición española por cimentar su segunda estrella.

España encadena 35 partidos sin perder. Colombia, en un amistoso el 22 de marzo de 2024, fue la última selección que ganó a España, aunque Portugal lo hizo el 8 de junio de 2025 en la final de la Liga de Naciones, en la tanda de penaltis.

2-2 en los 90 minutos y un título que se decidió en penaltis. Portugal anotó sus cinco penaltis, Álvaro Morata falló el suyo y los portugueses salieron vencedores.

Los posibles onces de Portugal y España

Parece que Luis de la Fuente ya tiene a su once tipo tras los ajustes realizados en la fase de grupos. Rodri, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena parecen ahora mismo intocables en la alineación titular de una selección española que afronta su gran reto hasta la fecha en el torneo.

En Portugal se ha hablado mucho estos días sobre la idoneidad de seguir poniendo a Ronaldo de titular o no, pero para Roberto Martínez no hay debate alguno. Tres goles en el torneo, dos contra Uzbekistán y el penalti anotado contra Croacia.

La única duda en el once luso está en el extremo izquierdo, entre Rafael Leao, titular ante Croacia; o Joao Félix, de inicio frente a Colombia y Uzbekistán.

Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Días, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandez, Rafael Leao y Cristiano Ronaldo.

España: Unai Simón: Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena.

Fecha y hora: ¿Cuándo se juega el Portugal - España?

El partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026 entre Portugal y España está fijado para este lunes 6 de julio a las 21:00 horas en horario español. El choque se disputará en el Estadio de Dallas.

Televisión e Internet: ¿Dónde se puede ver el Portugal - España?

El duelo ibérico entre Portugal y España se podrá ver en directo y en abierto en televisión a través de La1 de RTVE, así como en la plataforma de RTVE Play. DAZN también ofrece el partido en directo.

Aunque si no pueden ver el choque a través de la televisión, siempre podrán hacerlo a través de nuestro minuto a minuto en www.estadiodeportivo.com, donde le detallaremos todo lo que acontezca en la previa, durante el partido y las reacciones de todos los protagonistas.