Cristiano Ronaldo: "Tengo la sensación de que vamos a ganar a España"

A pocas horas del duelo entre España y Portugal en los octavos de final del Mundial 2026, Cristiano Ronaldo lanzó un mensaje de confianza. El capitán elogió el nivel de la selección de Luis de la Fuente, pero se mostró convencido de que Portugal puede lograr el pase a cuartos; y aprovechó para dedicar unas palabras de consejo a Lamine Yamal, la estrella de la selección

A pocas horas del enfrentamiento entre España y Portugal en octavos de final del Mundial 2026 Cristiano Ronaldo ha transmitido confianza. El capitán portugués sabe el potencial que tiene el conjunto de Luis de la Fuente, pero se mostró convencido de que Portugal puede dar la sorpresa.

"España siempre es candidata a ganar cualquier competición", aseguró el delantero. Teóricamente España es favorita porque ya ganó, pero el partido de mañana es diferente. Me encanta jugar contra España porque siempre son buenos partidos. Tengo la sensación de que vamos a ganar", afirmó.

Sin mirar más allá de España

Ronaldo dejó claro que el vestuario portugués no piensa más allá del partido de octavos. "No quiero hablar de semifinales porque mañana tenemos un partido. Mañana será duro. Hay que cruzar los dedos", señaló, insistiendo en que todo está expuesto en superar una eliminatoria que considera muy exigente.

¿Su último Mundial?

A sus 41 años, el delantero volvió a ser preguntado por la posibilidad de que este sea su último Mundial. Fiel a su estilo, respondió con naturalidad e incluso recurrió al humor para disminuir la tensión.

"Lo que se queda es la gente que te quiere. Ojalá que mañana no sea mi último partido, así me podéis matar un poco más", dijo entre risas.

Poco antes ya había asegurado que, ocurra lo que ocurra, abandonará el torneo 'con la conciencia tranquila' porque siempre ha jugado 'por pasión'. Además, recordó que ya suma tres goles en el campeonato y espera ampliar su cuenta frente a España.

Elogios a Lamine Yamal... y un consejo

Cristiano también fue preguntado por Lamine Yamal, una de las grandes estrellas del Mundial y destacó su enorme proyección, asegurando que el joven extremo tiene mucho futuro y un futuro vibrante.

Más allá de elogiarlo, quiso enviarle un consejo basado en su propia experiencia. "Cuanto más preparado estés, mejor vas a sobrevivir a una carrera larga. Si haces caso a la crítica estás perdido. Hay críticas constructivas y críticas para intentar matarte", explicó el futbolista acostumbrado a todo ya.

Ronaldo aseguró que el joven internacional español deberá aprender a convivir con la presión si quiere mantenerse muchos años en la élite. "Tiene que acostumbrarse si quiere tener una carrera larga. También tiene que enfocarse en la gente que le quiere. Hay que valorar a los que te quieren y tener pasión por lo que haces. Hay días que no tienes ganas, pero es parte de nuestro trabajo", añadió.

El capitán aprovechó además para destacar el potencial que tiene el grupo de España. "España tiene mucho talento. No se puede individualizar. Tiene generaciones muy buenas", afirmó.

Un papel diferente con Portugal

El delantero explicó que su función con la selección es distinta a la que desempeña en el Al Nassr. "Juego más cerca del área. Lo que tengo que hacer es meterla dentro", resumió, convencido de que puede ser decisivo en el encuentro.

El futuro puede esperar

Ronaldo destaca la unión que existe dentro del vestuario portugués y calificó este Mundial como el más especial de su carrera en el plano emocional, especialmente por todo lo vivido junto a sus compañeros.

Pero y por qué sería su Mundial más especial aparte d elo que está viviendo? Sería su último Mundial? Sin embargo, evitó confirmar si esta será su última participación con Portugal en una gran cita internacional. "Jugando o no, siempre tendré un papel importante en esta selección. Terminaré cuando yo quiera. Lo importante ahora es el partido de mañana", concluyó.