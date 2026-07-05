Brasil - Noruega: alineaciones probables, canal y dónde ver en TV hoy el partido de octavos de final del Mundial 2026

El combinado de Carlo Ancelotti y el de Ståle Solbakken se verán las caras en un partido en el que se esperan onces de gala para intentar lograr el billete a cuartos de final del Mundial 2026

Brasil y Noruega se enfrentan este domingo a las 22:00 (hora española). Los de Carlo Ancelotti afrontan los octavos de final del Mundial 2026 tras dejar atrás a Japón en los dieciseisavos, además de vencer a Escocia y Haití en fase de grupos. Por su parte, el combinado de Ståle Solbakken viene de ganar ante Costa de Marfil en la ronda previa, además de terminar con buenas sensaciones su correspondiente fase de grupos.

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Vinicius liderará a una Brasil con bajas importantes

Brasil volverá a estar liderada por Vinicius, que lleva cuatro goles en este Mundial 2026. Pese a no ver puerta en el choque del pasado lunes ante Japón, el jugador del Real Madrid se encuentra en la tabla de máximos anotadores de este torneo de selecciones. Por ello, Carlo Ancelotti volverá a confíar en el extremo en la banda izquierda, así como en los encuentros anteriores que ha disputado la pentacampeona del mundo.

Sin embargo, Carlo Ancelotti contará con tres bajas importantes que le harán modificar diferentes posiciones del once inicial. Una de ellas es Raphinha, que cayó lesionado en el encuentro ante Haití. Desde entonces, el jugador del Barcelona no ha tenido luz verde para su regreso. Las otras ausencias en Brasil son las de Wesley Franca y Lucas Paqueta, que había empezado siendo titular en este Mundial 2026.

Haaland, principal amenaza para enfrentarse a Brasil

Por su parte, Noruega viene de ganar a Costa de Marfil en dieciseisavos de final del Mundial. Un gol de Haaland, que ya suma cinco tantos en el Mundial 2026, le dio la clasificación a octavos a la selección dirigida por Stale Solbakken. Por ello, el delantero del Manchester City será titular en una cita apasionante en el MetLife Stadium, en el que los europeos están dispuestos a dar un golpe sobre la mesa frente a los de Carlo Ancelotti.

Además, Noruega, tras la victoria ante Costa de Marfil, afronta el duelo de octavos de final sin bajas, por lo que Solbakken apunta a alinear su once de gala para intentar lograr el billete a cuarto, dónde esperarían México o Inglaterra. Todo parece indicar que Sorloth acompañará a Haaland en la punta de ataque, con un Odegaard que se situaría detrás de los atacantes.

¿A qué hora se juega el partido? Brasil - Noruega

El horario fijado para el Brasil - Noruega de octavos de final del Mundial 2026 es el siguiente: 22:00 en horario peninsular y 21:00 en Canarias.

Dónde ver el encuentro por TV y online Brasil - Noruega por TV

El partido que enfrentará a Brasil y Noruega se ofrecerá abierto y gratis en La 1, DAZN y Movistar Plus+, que emiten todos los partidos de este Mundial 2026 de manera íntegra. Para seguirlo desde el móvil, las apps de RTVE, DAZN y Movistar Plus+ son las opciones.

Brasil - Noruega: ¿Cómo seguir el partido en vivo online?

Además, el Brasil - Noruega podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro en el MetLife Stadium, desde dos horas antes del comienzo del partido, con datos de ambas selecciones, así como la situación y cómo llegan el combinado de Carlo Ancelotti y el de Ståle Solbakken, que viene de ganar ante Costa de Marfil.

Tras ello, ESTADIO Deportivo le ofrecerá la crónica del Brasil - Noruega, con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en el MetLife Stadium. Además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos seleccionadores, Carlo Ancelotti y Ståle Solbakken, así como la del resto de protagonistas y las jugadas polémicas que puede haber en el choque entre brasileños y noruegos.

Alineaciones probables de Brasil y Noruega

Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos, Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo Santos, Rayan, Cunha y Vinicius.

Noruega: Nyland, Pedersen, Ajer, Lysaker, Wolfe, Odegaard,Sander Berge, Patrick Berg, Nusa, Sorloth y Haaland.