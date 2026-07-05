Georgia - España: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de baloncesto de las Ventanas FIBA de clasificación al Mundial 2027

La selección española quiere cerrar este domingo en Georgia una inmaculada fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2027

La selección española masculina de baloncesto cierra este domingo su participación en la primera fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2027 y lo hace con su salida más difícil. Ante una Georgia reforzada por uno de sus jugadores de la NBA, los de Chus Mateo tratarán de vengar la derrota en el pasado Eurobasket, que les costó a la postre la eliminación en la primera fase.

Cierto que ya cerraron esa herida en Tenerife, con una soberana paliza (90-61) lograda apenas tres meses después de caer en el Eurobasket. Pero en ese partido aún no estaban todos los mejores jugadores de Georgia y. en éste, ya sí van a poder estar.

No obstante, España también ha incorporado a varios jugadores de Euroliga, como los blaugranas Willy Hernangómez, Brizuela o Joel Parra o el nuevo madridista Pradilla, además de uno de sus dos jugadores de la Liga norteamericana, el alero de los Boston Celtics Hugo González.

El equipo español llega invicto a este encuentro y, de ganar, pasará con dos partidos de diferencia sobre algunos rivales en la segunda fase, que será la definitiva y definirá los conjuntos que estarán en la cita mundialista. "Cerrar la primera fase con 6-0 sería muy importante. Nos daría cierta ventaja de cara a la segunda fase. Sería un plus, pero tenemos que estar enfocados en este partido y no en lo que va a pasar a partir de la siguiente ventana", señalaba un Darío Brizuela, consciente de que no va a ser cómodo visitar Tiflis. "No es fácil jugar aquí contra un equipo experimentado", añadía el exterior vasco.

Chus Mateo ha mantenido lo que funciona en España

El seleccionador español, Chus Mateo, sigue invicto y está dando muchas oportunidades a jóvenes y a jugadores que no han tenido mucha experiencia en la selección. Y le está funcionando, ya que ha resuelto sus anteriores compromisos con bastante suficiencia, incluido el último frente a Dinamarca.

“Hay que seguir dando pasos adelante, mejorando ciertas cosas y no perdiendo este estilo, que nos ayuda a entender mejor lo que es el baloncesto colectivo”, indica el ex del Real Madrid sobre lo que ha podido inculcar en los pocos días que han podido trabajar juntos.

El gran peligro de Georgia estará en su juego interior. Empezando por su capitán, el pívot barcelonista Toko Shengelia, al que se ha unido ahora el '5' NBA Goga Bitadze, que no pudo estar en el choque de Tenerife, donde se despidió Shermadini jugando en ese puesto. Ya sin el jugador de La Laguna, sí que está convocado otro viejo conocido del baloncesto español como Beka Burjanadze.

A qué hora es el Georgia - España de las Ventanas FIBA de clasificación al Mundial 2027

El partido de las Ventanas FIBA de clasificación al Mundial 2027 entre las selecciones de Georgia y España, perteneciente a la jornada 6 de esta fase clasificatoria, se va a disputar este domingo 5 de julio a partir de las 17:30 horas -hora peninsular española- en el Otar Korkia and Nodar Jorjikia Tbilisi Sports Palace (Tiflis, Georgia).

Dónde ver en TV y online el España - Ucrania de la Ventana FIBA de selecciones

Este partido entre las selecciones de España y Ucrania se podrá ver a través de RTVE. Los derechos en España los tiene RTVE, por lo que todos los partidos se verán por alguno sus canales. En este caso lo televisará Teledeporte, así como la plataforma RTVE Play.

Así mismo, también se puede ver en Movistar+ y en DAZN a través de Courtside 1891, la plataforma de streaming en directo de FIBA centrada en el baloncesto de selecciones.