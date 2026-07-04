Señalan a la culpable de la lesión de Carlos Alcaraz

Andy Murray deja claro que el debate sobre lo cargado del calendario no es el motivo y apunta claramente a otro problema

Carlos Alcaraz ultima la recuperación de su lesión en la muñeca y todo apunta a que estará otra vez en el circuito en la última semana de este mes de julio, con el arranque de la gira de pista rápida por Norteamérica.

El tenista murciano se ha perdido la práctica totalidad de la gira de tierra -sólo pudo jugar en Montecarlo- y toda la de hierba. No ha jugado dos Grand Slam en los que, como poco, defendía final y ahora afronta con mayor presión lo que resta de temporada, pues también defiende el título en el US Open y lo hará tras un mes de rodaje y después de estar cuatro meses parado.

La prioridad, no obstante, era recuperarse de la lesión y el tenista español ha antepuesto eso a defender los puntos. De haber persistido, el problema en la muñeca podría haber sido crónico, algo que no debería suceder con la buena recuperación que ha tenido.

No es la única lesión importante que se ha visto en el circuito en los últimos meses, en los que tenistas como Lorenzo Musetti o Jack Draper también han podido jugar muy poco por diversas dolencias.

El debate sobre el calendario no es el problema

Eso ha abierto un debate, en parte interesado, sobre las exigencias del circuito. Detrás de él están las críticas continuas a los Masters 1.000 de dos semanas y lo apretado que está el calendario cuando no es diferente al que había hace 10 o 20 años, salvo por la duración de esos Masters 1.000, que obliga a agrupar más torneos 'pequeños' (ATP 500 y 250) en menos semanas. La realidad es que los grandes tenistas juegan más semanas, pero menos partidos.

Por eso tal vez, hay quien no está de acuerdo en que el tipo de lesiones como la de Alcaraz o como la de Jack Draper, que sufre con su brazo izquierdo, se deban a lo cargado del calendario y pone su punto de mira en otro factor: las nuevas raquetas y las cuerdas.

Andy Murray, que ha empezado a trabajar recientemente con el también británico Draper en su gira de hierba y que veía cómo su pupilo anunciaba que no competía en Wimbledon el mismo lunes en el que se iniciaba el torneo, dejaba claro en una entrevista con Tennis365 que el debate sobre el mayor número de lesiones no tiene base. "No creo que las estadísticas indiquen que haya más lesiones ahora que hace diez años", estima el escocés.

Andy Murray culpa al cambio de material

Si bien no hay más, sí que puede ser diferentes. Y, en este sentido, el exnúmero uno del mundo cree la evolución del material sería el que estaría detrás de este tipo de lesiones. "Los jugadores utilizan raquetas mucho más ligeras que antes y cuerdas mucho más rígidas. Eso hace que una mayor parte de la fuerza del impacto pase directamente al brazo", señala Andy Murray, que recuerda que hace unos años las raquetas eran más pesadas y las cuerdas absorbían mejor las vibraciones de los impactos.

Puede ser sólo una opinión, pero viniendo de quien viene, deberían tenerla en cuenta y tomar medidas para evitar que las estrellas de este deporte sufran el deterioro de sus capacidades por motivos ajenos a ellas.