De ser número 1 a perder con el 74º del mundo y no pasar de la primera semana en los Grand Slam

Medvedev encadena en Wimbledon un Grand Slam más en el que pierde a las primeras de cambio y no levanta cabeza: "¿Qué puedo decir? Estoy realmente decepcionado"

Hubo un tiempo en el que se pensó que, con la retirada de Federer y los últimos años de Nadal y Djokovic, él se instalaría junto a ellos y pasaría a competirles los grandes torneos y a dominar el circuito. De hecho, impidió que Djokovic completara el Grand Slam en 2021.

Todo se empezó a romper en enero de 2022 cuando perdió aquella final mítica ante Rafa Nadal en la que dominaba por dos sets a cero. Según reconoció a posterior, eso fue un palo del que le costó recuperarse y se pudo apreciar en los resultados posteriores.

No fue tan duro cuando dos años después, también en Australia, Sinner le remontó otro 2-0 en la final. Sin embargo, para entonces, Alcaraz y Sinner y habían crecido y le habían pasado. Y Djokovic aún demostraba estar en buena forma. Había perdido su oportunidad.

Tras un 2025 nefasto, en 2026 parece resurgir por momentos, con títulos como los logrados en Dubai o grandes Masters 1.00 como los de Indian Wells o Roma. Pero en los Grand Slam sigue su calvario. Los octavos de final del Open de Australia de este año son su mejor resultado en las dos últimas temporadas en los grandes torneos. En Roland Garros cayó en primera ronda y, en Wimbledon, lo ha hecho en tercera.

Dani Mérida ya le complicó la vida en Wimbledon

Ya lo pasó mal ante el español Dani Mérida en la ronda anterior y ahora ha caído ante el 74º del mundo: el alemán Jan-Lennard Struff, por 7-6 (4), 7-6 (5) y 7-5.

"La segunda ronda fue cuestionable, creo que podría haber jugado mejor. Hoy no fue el caso. Así que es realmente decepcionante", señalaba Medvedev, quien reconoce estar teniendo "muchos altibajos" últimamente. "Y caen un poco más en el lado negativo. Pero, ¿qué puedo decir? Estoy realmente decepcionado, porque sentía que podía hacerlo bien en Wimbledon. De nuevo, no se trata solo del resultado, se trata del juego que juegas. Sé que cuando juego bien puedo tener un buen resultado o un buen partido", admite el tenista ruso, quien reconoce que no estuvo bien ante Struff y éste fue merecedor del triunfo.

"Me rompieron el saque en todos los sets. Se trata de encontrar soluciones durante el partido para ganar y no encontré las correctas y perdí", añade el moscovita. "Debería haber jugado mejor. No logré sacar exactamente como quería, ni jugar como quería en los 'tie breaks', porque incluso si estás sirviendo para el set, todavía puedes ganar el set después. Él estuvo mejor en los puntos importantes. Así que es realmente decepcionante", repetía Daniil Medvedev, que estaba realmente decepcionado con su paso por Wimbledon.

Para Medvedev, Wimbledon es "el más hermoso"

El jugador ruso admite que Roland Garros no se le da bien, pero que en Wimbledon ha sido un problema suyo. "Los cuatro Grand Slams son hermosos a su manera. Solo que, con el tema de la tierra, no me gusta demasiado Roland Garros, porque es difícil para mí jugar allí. Wimbledon es el más hermoso", indica, aunque también reconoce que el US Open se le da mejor y, con el público encendido, la Arthur Ashe es la "grada más eléctrica".

En ello tendrá que empezar a pensar a partir de ahora. Llegan dos semanas de torneos de tierra, en los que no está inscrito y regresará con el regreso de la pista dura en tierras norteamericanas. Posiblemente en el ATP 500 de Washington.