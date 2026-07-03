Mundial 2026 | Partidos de hoy sábado 4 julio: horarios y dónde ver en TV, se juega el Argentina - Cabo Verde, Colombia - Ghana, Canadá - Marruecos y Paraguay - Francia

Este sábado, desde la medianoche, tenemos muchísima acción con hasta cuatro duelos del Mundial, los dos últimos de dieciseisavos y los dos primeros de octavos... ¿Te los vas a perder?

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá no para, ya ha cogido velocidad de crucero y la fase de eliminatorias va a toda marcha con destino a la final del próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York, pero a ese duelo tan solo podrán llegar dos selecciones de todas las que todavía están en competición. Y este sábado 4 de julio hay muchísima emoción puesto que es la jornada que cierra los dieciseisavos de final y al mismo tiempo arranca con los octavos de final.

Los dos últimos partidos de dieciseisavos de final: Argentina - Cabo Verde y Colombia -Ghana

La competición arranca nada más y nada menos que con vigente campeón y defensor del título, Argentina, que se mide a una de las grandes sorpresas de estos dieciseisavos de final como es Cabo Verde.

El escenario del partido será la casa de Messi, es decir, el Hard Rock Stadium de Miami, en la medianoche de este sábado a partir de las 00:00 horas en España (18:00 horas en Miami). Ahí podremos ver un Messi, máximo goleador del torneo hasta el momento, frente a Vozinha, el portero revelación del Mundial. Este partido se podrá ver en abierto a través de La1, así como en DAZN. También podrán seguirlo online en www.estadiodeportivo.com.

Con tres empates, Cabo Verde hizo historia pues este pequeño archipiélago de 10 islas y medio millón de habitantes se ha convertido en el país más pequeño en acceder a la ronda eliminatoria. Vozinha, transformado en héroe nacional, ha pasado de tener 200.000 seguidores en Instagram antes del partido contra España, a más de 17 millones en la víspera contra Argentina.

Tras este choque en Miami, para el que Argentina es claramente el gran favorito, nos espera un Colombia - Ghana para cerrar la fase de dieciseisavos de final del Mundial.#[media;[proveedor:4;id:fifaworldcup_es/status/2072912578590687285]]

Colombia, líder del grupo K por delante de Portugal, se enfrenta a una Ghana que consiguió su clasificación como una de las ocho mejores terceras. Con dos victorias en sus dos primeras apariciones (1-3 contra Uzbekistán y 1-0 contra Congo) y un empate en la tercera, un 0-0 contra Portugal, los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo terminaron el grupo en primera posición.De esta forma avanzaron como líderes y en la próxima ronda se pondrán cara a cara con una Ghana que fue de más a menos y que debe recuperarse rápido si no quiere decir adiós.Tras debutar con una victoria ante Panamá 1-0, los ghaneses igualaron con Inglaterra 0-0 y cayeron frente a Croacia por 2-1, resultados que la dejaron en la tercera posición de su grupo L. Este partido se jugará en el Arrowhead Stadium de Kansas City, a partir de las 3:30 horas de la madrugada en España (20:30 hora local), duelo que podrán ver por televisión a través de DAZN.

Canadá - Marruecos y Paraguay - Francia abren los octavos de final

Y sin tiempo para el descanso, aunque ya sea en la tarde-noche del sábado en España, arrancan los octavos de final del Mundial.El choque que dará el pistoletazo de salida de esta ronda eliminatoria lo pondrá una de las anfitrionas, Canadá, aunque como ya sucediera en dieciseisavos de final frente a Sudáfrica, no jugará en Canadá y sí de nuevo en Estados Unidos frente a Marruecos, la mejor selección africana del momento y que al menos intentará repetir la gesta de llegar a semifinales, como hiciera en 2022.

El escenario del partido el Estadio NRG de Houston, a partir de las 19:00 horas de este sábado 4 de julio, donde conoceremos al primer clasificado para los cuartos de final, es decir, entre los ocho mejores del mundo, un partido que podrán seguir online en nuestro directo en www.estadiodeportivo.com, y también en televisión a través de DAZN.

Tras el Canadá - Marruecos, nos espera el segundo choque de octavos entre una de las sorpresas de la ronda, Paraguay, que eliminó a Alemania en la tanda de penaltis en dieciseisavos de final, y Francia, una de las más serias aspirantes al título mundial. Paraguay y Francia se enfrentan en el Estadio de Filadelfia a partir de las 23:00 horas en España.

Este partido se podrá ver en abierto a través de La1, así como en DAZN. También podrán seguirlo online en www.estadiodeportivo.com en nuestro minuto a minuto.

Partidos del 4 de julio (horario español):

- Argentina - Cabo Verde: 00:00 horas (La1 y DAZN).

- Colombia - Ghana: 03:30 horas (DAZN).

- Canadá - Marruecos: 19:00 horas (DAZN).

- Paraguay - Francia: 23:00 horas (La1 y DAZN).